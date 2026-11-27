Un șofer de 38 de ani a fost prins băut la volan, după ce ar fi provocat un accident rutier în raionul Rîșcani și ar fi fugit de la locul impactului. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară în satul Recea, după ce un cetățean a sunat la 112 și a anunțat că un șofer ar putea conduce în stare de ebrietate.

La volanul automobilului se afla un bărbat de 38 de ani. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 1,04 mg/l alcool în aerul expirat, de 6,9 ori peste limita admisă.

Ar fi fugit de la locul accidentului

Cu puțin timp înainte, bărbatul ar fi fost implicat într-un accident rutier, după care ar fi părăsit locul impactului.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore, iar automobilul a fost dus la parcarea specială.