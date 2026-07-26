Cu capul în nori și adrenalină prin vene. Zeci de parapantiști din întreaga țară și-au dat întâlnire la Căușeni, pentru o aventură aeriană de excepție. Locul întâlnirii a fost punctul panoramic „Hollywood de Coșcalia”, devenit în ultimii ani una dintre cele mai spectaculoase locații pentru zborul liber din Republica Moldova.

„Un zbor la Hollywood” așa s-a numit nebunia frumoasă de astăzi de la Coșcalia. Zeci de împătimiți ai sporturilor extreme și-au testat rezistența și profesionalismul aproape de nori, unde au arborat drapelul Republicii Moldova.

Pentru Alexandru Buduluța, care este pilot și antrenor de peste 20 de ani, zborul cu parapanta este mai mult decât pasiune.

Alexandru BUDULUȚA, PARAPANTIST: „Am vreo 3 mii de ore de zbor. Cândva am fost pilot militar și sunt bolnav de cer.

Zbor o dată pe săptămână, apoi restul lucrurilor. E o plăcere de Doamne ferește, de asta și am îndrăgit atât de mult acest sport.”

Pasiunea extremă este susținută de cel mai important om din viața lui Alexandru - soția sa.

Viorica BUDULUȚA, SOȚIA: „Să fie alături de acest sport și oamenii care-l iubesc nu e atât de ușor, dar e foarte frumos. Asta e. Dacă iubești omul, îi iubești și hobby-ul.”

Participanții au avut ocazia să admire frumusețea împrejurimilor dintr-o perspectivă unică, transformând cerul de deasupra satului într-un adevărat spectacol al parapantelor colorate. Inițiativa îi aparține lui Valeriu Pascal, unul dintre cei mai experimentați și pasionați parapantiști din Republica Moldova.

Valeriu PASCAL, PARAPANTIST, ORGANIZATOR: „Vreau să am câți mai mulți oameni în echipă și să promovăm acest sport, pentru că avem locuri frumoase. Eu zbor des, zbor deasupra satului, și e foarte frumos primăvara, vara, toamna, dar și iarna”.

După cursă, participanții au prins putere cu un prânz în aer liber.

Organizatorii își doresc ca evenimentul să aibă o continuitate și să fie transformat într-un festival al pasionaților de zbor și planare.