Nu trebuie să mergeți în Franța, Thailanda sau Statele Unite ca să admirați unii dintre cei mai spectaculoși nuferi din lume. Un pasionat de flori a transformat două lacuri din apropierea capitalei în adevărate grădini pe apă care stârnesc admirația vizitatorilor. În spatele frumuseții se ascund însă ani de muncă și multă răbdare.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Nu trebuie să ajungeți în Delta Dunării sau într-o grădină botanică luxuriantă ca să vedeți un spectacol al nuferilor. La doar câțiva kilometri de Chișinău, zeci de soiuri de flori acoperă lacul, care transformă priveliștea într-o adevărată grădină plutitoare.”

Roz, galbeni, albi, roșii sau aproape negri. Peste 40 de soiuri de nuferi înfloresc acum pe lacurile amenajate de Gheorghe Luchița, care de aproape 15 ani își dedică timpul acestei pasiuni.

Gheorghe LUCHIȚA, PROPRIETAR: „Pur și simplu din dorința de a avea ceva frumos cât mai aproape de casă, iată de acolo a și provenit dorința. Nuferii sunt printre cele mai frumoase plante.”

În fiecare zi, zeci de oameni ajung aici să admire peisajul, iar telefoanele și aparatele foto nu lipsesc din mâinile vizitatorilor.

„Am venit pentru a face poze, cred că nuferii sunt foarte frumoși în perioada aceasta.”

„Eu sunt o iubitoare de flori. Asta e viața mea.”

În această perioadă, lacurile sunt în cea mai spectaculoasă etapă a înfloririi. Florile se deschid dimineața și se închid spre după-amiază, iar cele mai frumoase imagini pot fi surprinse în jurul orei 10.

Gheorghe LUCHIȚA, PROPRIETAR: „Sezonul maxim de înflorire, atunci când toate florile înfloresc, sunt cele mai multe și cele mai mari flori asta e sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie.”

În spatele acestui peisaj rupt din basm nu stau doar florile, ci și multă muncă și răbdare. Unul dintre lacuri a avut nevoie de aproape șapte ani pentru a fi pregătit. Proprietarul a curățat manual stuful și vegetația care sufoca apa, astfel încât nuferii să poată prinde rădăcini.

Gheorghe LUCHIȚA, PROPRIETAR: „Balta aceasta avea unele probleme cu surplusul de azot. Era nevoie de a curăța apa de tot felul de buruieni.”

Cele mai multe soiuri au ajuns în Republica Moldova cu avionul. Unele au fost aduse din Anglia și Franța, altele din Thailanda sau Statele Unite, țări recunoscute pentru selecția acestor plante. Printre cele mai apreciate exemplare din colecție este „Black Princess", unul dintre cei mai închiși la culoare nuferi din lume, dar și „Vanvisa", un soi premiat la un concurs internațional datorită florilor sale în nuanțe care se schimbă în funcție de temperatura apei.

Gheorghe LUCHIȚA, PROPRIETAR: „Asta este poate nu cel mai mare nufăr din toți, în schimb este cel mai drăguț, are foarte multe petale. Seamănă cu cel salbatic la colorație și după formă, însă are un număr dublu de petale. Îi spune „Snowball”, concret din Statele Unite este selecția. Foarte drăguț, produce multe flori în vară.”

Gheorghe Luchița, artizanul acestui tablou înfloritor, nu este horticultor de profesie. A studiat chimia, are doctorat în domeniu și a lucrat ani buni în laborator. A renunțat însă la carieră pentru a continua afacerea familiei și pentru a se dedica pasiunii sale.

Gheorghe LUCHIȚA, PROPRIETAR: „Nu regret de decizia mea. Mi-am dorit ca în ultimii ani să fiu înconjurat de ceva frumos.”

Grădinile plutitoare de la Bardar sunt primele bălți cu nuferi din Republica Moldova.