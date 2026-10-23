Alegerile din Autonimia Găgăuză ar putea deveni un nou test pentru securitatea Republicii Moldova și parcursul său european. Experții avertizează că Moscova ar încerca să-și păstreze influența în autonomie, inclusiv prin intermediul unor politicieni locali și al alegătorilor. Invitați la emisiunea „În Profunzime”, aceștia au vorbit despre riscurile de corupere electorală, campaniile de dezinformare și pericolul ca viitoarea conducere a autonomiei să intre într-o nouă confruntare cu Chișinăul.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „De ce sunt atât de importante aceste alegeri?”

Mihail SIRKELI, REDACTOR-ȘEF NOKTA.MD: „Nu sunt alegeri importante doar pentru Găgăuzia, dar pentru Republica Moldova. - Exact! Aceste alegeri trebuie privite din punct de vedere al securității naționale. Asta e părerea mea. Pentru că am văzut ce se întâmplă cu alegerile în Găgăuzia în 2023. Și mai ales cu ceea ce a urmat după alegerile în Găgăuzia au fost lacunele și toate slăbiciunile. Faptul că Republica Moldova nu se implice ca stat. Faptul că de aici, de la Chișinău, aceste alegeri în timp de 30 de ani au fost privite ca o competiție sportivă. Și nu doar ca o competiție sportivă, dar o competiție sportivă cu reguli neclare, unde toți încalcă reguli și așa mai departe.”

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG.MD: „Gândiți-vă că acest bașcan ulterior va fi membru al Guvernului, pentru că tu nu mai ai efectiv nicio scuză și nicio pârghie legală să nu îl faci pe el membru al Guvernului. Omul ăsta va participa la ședințele secrete ale Guvernului, va avea acces la informații foarte sensibile, atât legate de tot ce înseamnă securitate energetică, până la chestii de securitate națională.”

Mihail Sirkeli susține că experiența scrutinului din 2023, câștigat de Evghenia Guțul, a demonstrat cum instituțiile din autonomie pot fi folosite pentru promovarea intereselor Moscovei.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „Dar cum poate fi folosită autonomia împotriva Republicii Moldova, cum spuneți dumneavoastră?”

Mihail SIRKELI, REDACTOR-ȘEF NOKTA.MD: „Împotriva Republicii Moldova poate fi folosită ca să oprească parcursul european și întotdeauna Găgăuzia a fost privită de locuitorii Găgăuziei și de Moscova ca un instrument împotriva întâi împotriva independenței Republicii Moldova ca să oprească această independență, apoi împotriva semnării acordului de asociere cu acele referendumuri. Și aici, în ajunul sau în cadrul unui scurtin foarte important pentru Republica Moldova, cum ar fi referendumul, noi am văzut cum a fost folosită UTA Găgăuzia.”

Potrivit lui Sirkeli, influența Rusiei în autonomie nu s-ar limita la politicieni. Prin intermediul rețelei lui Ilan Șor, aceasta s-ar fi extins și asupra alegătorilor, inclusiv prin mecanisme de corupere electorală.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV: „În ce măsură Șor mai ține autonomia în mână?”

Mihail SIRKELI, REDACTOR-ȘEF NOKTA.MD: „Nu Șor, Moscova. Tot ce a făcut Șor, Șor a făcut pentru Moscova. Nu el este beneficiarul final al acestei scheme, a fost beneficiarul final Moscova. Șor a implementat un element foarte important. Până la Șor, Moscova controla politicieni și, deci, Comitetul Executiv și Adunarea Populară. Șor a adus cu rețeaua sa încă un element, controlul alegătorului.”

Iar riscurile nu au dispărut nici în actuala campanie. Potrivit unui raport Promo-LEX, citat în cadrul emisiunii, printre vulnerabilitățile scrutinului se numără finanțarea ilegală, coruperea alegătorilor și ascunderea afilierii politice a unor candidați independenți. O altă îngrijorare ține de influența rețelelor sociale. Potrivit lui Ștefan Bejan, 65 la sută dintre locuitorii autonomiei s-ar informa de pe TikTok, platformă pe care experții spun că sunt distribuite mesaje electorale manipulatorii.

Ștefan BEJAN, EXPERT WATCHDOG.MD:„Văd că acolo sunt oameni profesioniști care realizează aceste reels-uri. Deci nu sunt chestii de amatori, sunt chestii profesioniste, deci oamenii ăștia au echipe de creatori de conținut, care le scriu textele, care îi filmează, care montează aceste video-uri, care au grijă de rețelele de socializare ca să le distribuie.”

Experții avertizează că miza este și componența viitoarei Adunări Populare. În opinia lor, aceasta ar putea deveni chiar mai ostilă autorităților centrale decât actualul legislativ local. O asemenea situație ar putea crea noi tensiuni cu Chișinăul, inclusiv în procesul de integrare europeană.

Mihail SIRKELI, REDACTOR-ȘEF NOKTA.MD: „Dacă ajung cei care noi presupunem că vor ajunge, această Adunare Populară va fi mult mai agresivă față de Chișinău decât cea precedentă. Mult mai agresivă. Noi suntem în plin proces de integrare europeană, legislația națională se aduce în conformitate cu acquis-ul comunitar. Și vom avea Adunarea Populară, ostilă Chișinăului, care va începe să adopte legi care duc împotriva acquis-ului comunitar. Ce fel de semnal asta va trimite partenerilor noștri?”

Pe 15 noiembrie, locuitorii autonomiei sunt așteptați la urne pentru a-și alege bașcanul și cei 35 de deputați ai Adunării Populare. Pentru legislativul local s-au înscris 135 de candidați, mai mulți decât la scrutinele precedente, iar pentru funcția de bașcan în cursă au fost înregistrați 8 candidați.