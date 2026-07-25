În sate, vacanța de vară are un alt ritm. Diminețile sunt pentru treburile din gospodărie, iar serile îi adună pe copii pe terenurile de sport și în parcuri. Între joacă, plimbări și timpul petrecut cu familia, mulți spun că își ajută părinții, iar unii chiar profită de vacanță ca să câștige primii bani.

La lăsarea serii, terenul sportiv din centrul satului Grătiești devine cel mai aglomerat loc din localitate. Zeci de copii ies din case și își petrec timpul împreună, departe de telefoane și calculatoare.

„Vara noi ne distrăm aici pe stadion.”

L-am întâlnit și pe Ion, care a venit la fotbal împreună cu prietenii.

„În această perioadă eu mai mult vin la terenul de fotbal ca să mă joc. Mă mai duc cu familia prin parcuri, la Nistru ne ducem în weekenduri ca să ne odihnim.”

La câțiva pași distanță, alte fete joacă volei. Spun că aproape în fiecare seară se întâlnesc aici.

„-Cât de des vă vedeți aici la teren?

-În fiecare zi, dar deja depinde de părinți când ne dau voie și când nu.

-Ce trebuie să faceți acasă ca să vă permită să ieșiți la teren?

-Important soarele să nu bată tare.”

În alt colț al terenului, Otilia și prietenii ei preferă jocurile de societate.

„Noi ne jucăm cărți și petrecem pe afară, ne mai jucăm și volei uneori și mai socializăm cu prietenii.”

În altă parte a satului, terenul de joacă este plin de copii care aleargă, se plimbă cu bicicleta sau inventează jocuri noi.

„Ne jucăm prin drum și ne jucăm cu jucăriile din ogradă și ne plimbăm cu bicicletele prin parc.”

Pentru unii, bicicleta este principala distracție a verii.

„-Merg pe dealuri, sar rampe, multe ce fac

-Dar ce faci pe deal?

-Mă plimb cu bicicleta.”

Vacanța nu înseamnă însă doar joacă. Copiii spun că își ajută și familiile la treburile casei.

„Compot facem eu cu bunica, din piersici și din căpșuni, dar pe mama o ajut să spele vasele.”

„Îl ajut pe verișorul meu și fac tot ce zice.”

Unii folosesc lunile de vară și pentru a-și câștiga primii bani.

„-Vara ne găsim ceva de făcut ca să câștigăm și niște bani și după ce facem treburile avem timp liber și ne jucăm.

-și ce anume faceți ca să câștigați bani la vârsta voastră?

-Eu de exemplu îi predau lui engleza.”

„-Lucrez la o firmă

-Mai axact, ce lucrezi?

-Pun nisip în saci

-Și faci bani?

-Și ce o să faci cu banii?

-Pentru haine pentru școală, rechizite.”

Vacanța de vara se încheie pe 31 august, iar de pe 1 septembrie toți copiii vor reveni la ore.