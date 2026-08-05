Actele de vandalism din spațiile publice ale capitalei nu vor rămâne nepedepsite. Primăria Chișinău anunță că a identificat persoane suspectate de deteriorarea bunurilor din pasajul subteran de pe strada Ciuflea, la intersecția cu bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, după ce imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost analizate.

Potrivit municipalității, în imaginile video apare o persoană care ar fi deteriorat intenționat camera de supraveghere instalată în pasaj, într-o tentativă de a împiedica monitorizarea zonei.

Totodată, imaginile surprind momentul în care mai multe plăci de teracotă se desprind de pe peretele pasajului. Autoritățile susțin că deteriorarea elementelor de finisaj ar fi legată de acțiunile celor două persoane surprinse în înregistrări.

Cazul a ajuns la poliție

Primăria Chișinău a sesizat organele de poliție, care urmează să stabilească toate circumstanțele incidentului, să identifice persoanele implicate și să decidă măsurile legale care se impun.

Autoritățile municipale atrag atenția că distrugerea bunurilor publice reprezintă un prejudiciu adus întregii comunități, iar persoanele responsabile riscă să fie sancționate conform legislației.

Pasajul va fi reparat

Elementele deteriorate din pasajul subteran urmează să fie remediate în cel mai scurt timp, pentru ca zona să fie readusă la starea inițială.

Primăria Chișinău reamintește cetățenilor că spațiile publice sunt bunuri comune, iar menținerea acestora în stare bună depinde de responsabilitatea fiecăruia.

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