Vântul puternic a provocat mai multe avarii în rețelele electrice de distribuție din centrul și sudul Republicii Moldova, inclusiv ruperea unor conductoare electrice și întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Potrivit Premier Energy Distribution, la ora 11:30 erau afectate parțial 16 localități din raioanele Orhei, Telenești și Anenii Noi.

Echipele de intervenție au fost mobilizate în teren și desfășoară lucrări pentru remedierea defecțiunilor și restabilirea alimentării cu energie electrică în condiții de siguranță. Totodată, în unele zone au fost efectuate deconectări preventive, în urma sesizărilor privind conductoare electrice rupte.

Risc major de electrocutare

Reprezentanții companiei avertizează populația asupra riscului major de electrocutare și îndeamnă cetățenii să nu se apropie și să nu atingă firele electrice căzute la pământ sau agățate de copaci și piloni.

Oamenii sunt sfătuiți să păstreze o distanță de cel puțin 10 metri față de conductoarele rupte, să nu încerce să le îndepărteze și să supravegheze copiii și animalele de companie pentru a evita eventualele accidente.

Orice situație periculoasă trebuie anunțată imediat la serviciul telefonic disponibil non-stop al Premier Energy Distribution, la numărul 022 43 11 11, sau la numărul local indicat în factură.

În cazul unui pericol iminent pentru viață, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

Cod galben și portocaliu de vânt

Astăzi, până la ora 17:00, în Republica Moldova este în vigoare o avertizare meteorologică privind intensificările vântului din vest. Rafalele pot atinge 15–20 de metri pe secundă în zonele aflate sub Cod Galben, iar în cele vizate de Cod Portocaliu pot ajunge la 21–23 de metri pe secundă.