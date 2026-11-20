Vântul puternic a dat bătăi de cap salvatorilor și pompierilor din Republica Moldova. Pe parcursul zilei de 20 noiembrie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 12 cazuri pentru înlăturarea arborilor doborâți de rafalele de vânt.

Cele mai multe intervenții au avut loc la Chișinău. Pe strada Mircești, un copac a căzut peste drum și a blocat circulația rutieră. Alte intervenții au fost necesare pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, la intersecția cu strada Serghei Lazo, precum și pe strada Dumitru Rîșcanu, unde arborii prăbușiți au blocat circulația.

O altă intervenție a avut loc pe strada Alba Iulia, unde un copac a căzut peste două automobile parcate. Pompierii au acționat pentru înlăturarea arborelui și eliminarea pericolului.

Nu au fost raportate victime

Salvatorii au fost solicitați și în municipiul Bălți, raioanele Soroca, Sângerei și Rezina, precum și în orașul Vulcănești din UTA Găgăuzia. În aceste localități, copacii doborâți de vânt au blocat drumuri și au căzut peste firele electrice.

Din fericire, în urma incidentelor nu au fost raportate victime.

Cod galben și portocaliu de vânt

Potrivit IGSU, în data de 20 noiembrie, până la ora 17:00, este în vigoare o avertizare meteorologică privind intensificările vântului din vest. Rafalele pot atinge 15–20 de metri pe secundă în zonele aflate sub Cod Galben, iar în cele vizate de Cod Portocaliu pot ajunge la 21–23 de metri pe secundă.

În acest context, pompierii îndeamnă cetățenii să evite deplasarea și staționarea în apropierea arborilor bătrâni, panourilor publicitare și construcțiilor instabile. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu parcheze automobilele sub copaci și să nu atingă firele electrice căzute la pământ.

În cazul unor situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul de Urgență 112.