Vântul puternic a provocat mai multe incidente în Republica Moldova în contextul avertizărilor meteorologice de Cod galben și Cod portocaliu, iar polițiștii au fost nevoiți să intervină în mai multe raioane. Mai mulți copaci au fost doborâți de rafalele puternice care au căzut peste automobile, au blocat drumuri și au rupt fire electrice.

Potrivit poliției, în satul Tătărăuca Nouă, un copac a blocat parțial drumul, iar pe strada Calea Ieșilor din Bălți, un alt arbore s-a prăbușit pe carosabil.

În ambele cazuri, copacii au fost înlăturați, iar circulația a fost reluată.

Un alt incident a avut loc între localitățile Brănești și Ivancea din Orhei, unde un copac a căzut peste o mașină care a rămas distrusă.

Imagine simbol/ Poliția Republicii Moldova

Mai multe zone, fără curent electric din cauza cablurilor rupte

În satul Sîrcova din raionul Rezina, un copac a căzut peste cabluri, iar la Vadul lui Vodă, spre Bălăbănești, un alt copac a rupt un fir electric, după ce a căzut pe drum. Din această cauză, o parte din zonă a rămas fără curent electric.

Autoritățile lucrează în continuare pentru a curăța drumurile și a remedia problemele.

Oamenii sunt sfătuiți să stea departe de copacii căzuți și de firele rupte.

Imagine simbol/ Poliția Republicii Moldova

Imagine simbol/ Poliția Republicii Moldova

Cod Galben și Cod Portocaliu de vânt puternic

Meteorologii au emis Cod Galben și Cod Portocaliu pentru astăzi, 20 noiembrie. Avertizarea a intrat în vigoare la ora 02:00 și va fi valabilă până la ora 17:00.

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