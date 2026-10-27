Acordul de cooperare tehnico-militară, semnat ieri la Kiev, nu contravine neutralității Republicii Moldova. Premierul Vasile Tofan precizează că documentul nu este un tratat de securitate, în contextul unor critici apărute în spațiul public din partea opoziției. Potrivit oficialului, acordul va permite Republicii Moldova să aibă acces la tehnologii ucrainene, inclusiv la cele destinate interceptării dronelor.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Nu este un tratat de securitate pentru a nu da apă la moară propagandiștilor. Moldova rămâne o țară neutră. În același timp, neutralitatea nu înseamnă că trebuie să fim neputincioși și să nu ne pese de apărarea noastră.”

Premierul susține că acordul de cooperare tehnico-militară va oferi Chișinăului acces la tehnologii, inclusiv la interceptoare de drone.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Noi, ca o țară cu resurse limitate, vrem să ne asigurăm că ne achiziționăm tehnologii testate și tehnologii la costuri reduse. Multe din aceste tehnologii sunt, la moment, inclusiv dezvoltate, testate, produse de companii din Ucraina. Deci ne dorim intensificarea acestei colaborări.”

De pe altă parte, semnarea acestui acord a fost criticată de Partidului Socialiștilor. Într-o declarație publică, formațiunea susține că acest fapt ar încălca neutralitatea țării și că va sesiza Curtea Constituțională. Potrivit Ministerului Apărării, autoritățile lucrează la un proiect de lege care va permite producerea în Republica Moldova a dronelor, munițiilor și a altor echipamente militare. Inițiativa se află în ultima etapă de consultări, după care urmează să fie aprobată de Guvern și examinată de Parlament. Premierul Vasile Tofan a declarat, într-un podcast, că există deja investitori interesați să dezvolte afaceri în acest domeniu.