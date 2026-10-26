Vasile Tofan spune că războiul din Ucraina nu este pentru el doar o criză urmărită de la distanță. A locuit 15 ani la Kiev, și-a crescut copiii acolo și se afla în țara vecină pe 24 februarie 2022, când Rusia a lansat invazia pe scară largă. Oficialul afirmă că a rămas în Ucraina încă patru ani și jumătate, până la preluarea funcției actuale.

Tofan a povestit despre legăturile personale pe care le-a construit acolo: și-a crescut copiii, a dezvoltat companii și și-a făcut prieteni.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Ucraina a fost a doua mea casă și va rămâne pentru totdeauna aproape de inima mea”.

Experiența războiului i-a arătat cum sună dronele care se apropie deasupra orașelor și câtă teamă provoacă atacurile cu rachete balistice. Tofan spune că știe ce înseamnă să auzi explozii în apropierea propriei locuințe.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Cunosc sunetul unei drone Shahed care se apropie în picaj, frica din timpul atacurilor balistice și munca incredibilă a eroicelor forțe ucrainene de apărare antiaeriană. Pentru milioane de familii ucrainene, aceasta este realitatea de zi cu zi”.

Tofan a reiterat și poziția Republicii Moldova față de război. Potrivit acestuia, țara noastră condamnă ferm agresiunea Rusiei și susține independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Tofan, într-o vizită de lucru la Kiev

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află astăzi într-o vizită de lucru la Kiev. În cadrul acesteia, Vasile Tofan, împreună cu prim-ministrul Ucrainei, Sergii Koretskyi, a depus flori la Zidul Memoriei apărătorilor căzuți pentru Ucraina, în semn de omagiu adus celor care și-au pierdut viața în război.

Întrevederi cu Zelenski și conducerea Ucrainei

În cadrul vizitei de lucru la Kiev, Vasile Tofan va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu premierul ucrainean, Serhii Korețki, și cu președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk. Discuțiile vor viza relațiile bilaterale, schimburile comerciale, securitatea regională și parcursul european al celor două state.

Premierul moldovean va participa și la Forumul Economic Internațional de la Kiev, unde vor fi abordate oportunitățile de investiții și dezvoltarea parteneriatelor economice. Din delegația Republicii Moldova fac parte vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

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