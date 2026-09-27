Republica Moldova își propune să consolideze cooperarea cu Organizația Națiunilor Unite pentru a avansa reformele, a-și întări reziliența și a susține parcursul european. Premierul Vasile Tofan a discutat despre aceste priorități cu secretarul general al ONU, António Guterres, în cadrul unei întrevederi desfășurate la New York.

Potrivit Guvernului Republicii Moldova, în cadrul discuțiilor, oficialul a evidențiat contribuția ONU în domenii precum reforma justiției și a administrației publice, dezvoltarea economică și socială, consolidarea rezilienței energetice și adaptarea la schimbările climatice.

„Republica Moldova construiește un stat european, modern și democratic, iar ONU este un partener important în acest proces. Mizăm în continuare pe această cooperare pentru a avansa reformele și a consolida reziliența țării”, a declarat Vasile Tofan.

Securitatea regională și conflictul transnistrean

Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii a fost situația de securitate din regiune. Premierul a reiterat angajamentul Republicii Moldova pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și pentru menținerea stabilității regionale.

Vasile Tofan a reconfirmat, totodată, solidaritatea Republicii Moldova cu Ucraina și sprijinul pentru o pace justă și durabilă, în conformitate cu principiile Cartei ONU și ale dreptului internațional.

Un nou cadru de cooperare cu ONU

Discuțiile de la New York au vizat și prioritățile pentru următoarea etapă a parteneriatului dintre Republica Moldova și Organizația Națiunilor Unite.

Guvernul Republicii Moldova va participa la elaborarea noului Cadru de Cooperare pentru perioada 2028-2032. Documentul urmează să alinieze sprijinul oferit de ONU la obiectivele de dezvoltare ale țării și la prioritățile legate de integrarea europeană.

Întrevederea cu António Guterres are loc în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată la New York.

Ce a transmis Vasile Tofan de la tribuna ONU

Premierul Vasile Tofan se află la New York, unde participă la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În cadrul discursului susținut ieri la tribuna ONU, șeful Guvernului a vorbit despre războiul din Ucraina, încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești și securitatea regională.

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