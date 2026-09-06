Premierul Vasile Tofan a mers astăzi la o piață unde a discutat cu mai mulți producători artizanali despre problemele cu care se confruntă și despre regulile care le îngreunează activitatea. La întâlnire a participat și directorul ANSA, Alexandru Manciu. Tofan spune că micii producători trebuie să beneficieze de reguli mai simple și mai proporționale, astfel încât să poată activa legal fără a fi împovărați de proceduri birocratice.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM:„Mi-am dorit să le auzim recomandările direct de la sursă, nu din rapoarte citite din birou”.

Șeful Executivului a dat exemplul producătorilor de conserve de casă, care ar trebui să poată livra mai ușor și legal produse către școli, grădinițe sau spitale. Potrivit lui, în unele cazuri, costul unui certificat poate depăși valoarea livrării.

Premierul a mai menționat situația micilor producători de brânzeturi, dar și a celor care vor să testeze o rețetă nouă înainte de a-și deschide o afacere.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Un mic producător de brânzeturi nu trebuie să treacă prin două controale pe sezon, mai ales după mulți ani în care și-a demonstrat seriozitatea. Iar cine vrea să testeze o rețetă nouă în propria bucătărie, înainte să înființeze un SRL, trebuie încurajat să încerce, nu descurajat de hârtii”.

Termen limită până la 15 octombrie

În acest context, Vasile Tofan i-a solicitat directorului ANSA ca până la 15 octombrie să pregătească un pachet amplu de măsuri pentru simplificarea activității micilor antreprenori și producători artizanali.

Tofan susține că birocrația excesivă poate ajunge să favorizeze importurile și produsele industriale, în detrimentul producătorilor locali.

Tofan cere mai puține deplasări și reducerea risipei în instituțiile statului

Încă de la prima ședință de guvern, premierul Vasile Tofan a venit cu propuneri privind eficietizarea activității Executivului, reducerea cheltuielilor poblice, dar și optimizarea instituțiilor. Vasile Tofan spune că reforma trebuie să înceapă chiar din interiorul guvernului.

Șeful Executivului le-a cerut miniștrilor să reducă și cheltuielile inutile. El a dat ca exemplu un tricou pe care miniștrii l-au primit azi înainte de ședință.

Tofan a cerut reducerea deplasărilor și călătoriilor peste hotarele țării. Totodată, premierul a cerut reducerea controalelor considerate abuzive asupra mediului de afaceri și a anunțat o adresă de e-mail unde antreprenorii vor putea sesiza astfel de cazuri.

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