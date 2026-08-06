Republica Moldova și Bulgaria vor să intensifice cooperarea în domeniul energetic, economic și european. În cadrul unei convorbiri telefonice, premierul Vasile Tofan și omologul său bulgar au discutat despre sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană, reforma administrației publice locale și dezvoltarea unor proiecte strategice, inclusiv Coridorul Vertical de Gaze.

Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu omologul său bulgar, Rumen Radev, în cadrul căreia cei doi oficiali au abordat subiecte ce țin de parcursul european al Republicii Moldova, extinderea cooperării bilaterale și implementarea unor proiecte de interes comun.

Șeful Guvernului de la Chișinău a mulțumit Bulgariei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și pentru disponibilitatea de a împărtăși experiența acumulată în timpul aderării la Uniunea Europeană.

Comunitatea bulgară și reforma administrației publice

În cadrul discuției, Vasile Tofan a evidențiat rolul important al comunității bulgare din Republica Moldova în consolidarea relațiilor dintre cele două state și a reafirmat angajamentul autorităților de a proteja identitatea lingvistică și culturală a acesteia.

Un alt subiect important a fost reforma administrației publice locale, aflată în desfășurare în Republica Moldova. Premierul Bulgariei a apreciat procesul de consolidare a primăriilor și și-a exprimat susținerea pentru eforturile autorităților de la Chișinău de modernizare a administrației publice.

Accent pe securitatea energetică și investiții

Cei doi prim-miniștri au discutat și despre oportunitățile de extindere a schimburilor comerciale și atragerea investițiilor, subliniind importanța aprofundării cooperării economice dintre cele două țări.

Un accent deosebit a fost pus pe securitatea energetică și dezvoltarea unor proiecte comune în acest domeniu. Oficialii au evidențiat rolul Coridorului Vertical de Gaze, un proiect strategic de infrastructură energetică ce conectează Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina și care este considerat esențial pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze și consolidarea securității energetice în regiune.