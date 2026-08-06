După ce primele propuneri au fost aspru criticate, Guvernul Tofan revine cu o variantă revizuită a politicii fiscale pentru 2027. Executivul renunță la ideea unui TVA unic și promite că alimentele de bază și medicamentele nu se vor scumpi. În schimb, vor fi majorate accizele pentru produsele considerate nocive, iar companiile care își reinvestesc profitul vor beneficia de facilități fiscale. Totodată, Guvernul promite reducerea taxelor pe muncă, măsură despre care spune că va lăsa mai mulți bani în buzunarele angajaților.Noul pachet de măsuri a fost prezentat astăzi de premierul Vasile Tofan pentru consultări publice.

Una dintre principalele măsuri din politica fiscală pentru anul viitor este majorarea scutirii personale anuale de la aproape 30 de mii la 40 de mii de lei, ceea ce înseamnă o creștere de peste 10 mii de lei pe an sau de 35%.

TAXE MAI MICI PENTRU MUNCA LEGALĂ

Scutirea personală anuală crește de la

29.700 lei ➜ 40.000 lei

+10.300 lei/an

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Asta înseamnă că fiecare persoană care muncește legal va plăti impozit pe venit mai puțin. Din primii 40.000 de lei nu va plăti deloc. Este o creștere de 10.300 de lei pe an și este o sumă protejată de impozitare. Este o măsură care ajută mai ales oamenii cu venituri mici și medii. Este o măsură care lasă mai mulți bani în buzunarul celor care muncesc. Și este o măsură care transmite un mesaj clar: statul trebuie să înceapă prin a respecta munca legală.”

Vasile Tofan a anunțat că urmează și o creștere a salariului minim de la 1 ianuarie, dar deocamdată fără să spună o cifră exactă. De asemenea premierul a ținut să precizeze că această măsură va costa bugetul de stat aproape 800 de milioane de lei, bani care ar urma să rămână în buzunarele oamenilor. O altă direcție a politicii fiscale va fi spre stimularea investițiilor. Astfel companiile care vor avea venituri de până la 200 de milioane de lei annual pe care îi vor reinvesti vor fi scutite de impozite. În același timp, dacă o companie vrea să își retragă banii din afacere, va plăti mai mult. Impozitul pe dividente ar putea crește de la 6% la 8%.

Măsuri de stimulare a investiților

- Cota 0% la profitul reinvestit - extinsă la IMM cu vânzări de la 100 mln până la 200 mln lei

- Dividentele - impozitul crește de la 6% la 8%

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Vrem să descurajăm retragerea banilor și să încurajăm reinvestirea lor.”

Executivul propune și accize mai mari pentru produsele considerate nocive, precum țigările, tutunul încălzit și produsele pentru vapat. Totodată, vor fi taxate pentru prima dată și lichidele de vapat fără nicotină.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Vedem tot mai mulți tineri care folosesc produse de vaping. Creșterea de la an la an a consumului de vaping este de circa 30%. O rată de creștere foarte mare, pe mine ca părinte mă îngrijorează.”

De asemenea, vor fi taxate și băuturile cu zahăr, energizantele, dar și articolele pirotehnice. Este prevăzută o taxă de șase la sută pentru jocurile de noroc.

VICIILE TAXATE

Țigări acciză +20%

Tutun încălzit +15%

Vapat cu nicotină +50%

Pirotehnică 25%

Jocuri de noroc +6%

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Moldovenii cheltuie anual 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc. Este o sumă mai mare decat transferurile de la bugetul de stat pentru sanatate. Este o sumă echivalentă la toate compensațiile pentru încălzire oferite de stat în ultimii aproape 4 ani.”

La capitolul TVA, Guvernul renunță la uniformizare și rămâne la taxe diferențiate, dar pe alocuri majorate.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Pentru produsele esențiale, nu facem nicio modificare - menținem cota redusă de 8%. Vorbim despre pâine, legume, fructe, majoritatea produselor lactate, medicamente și produse medicale esențiale. Brânza moldovenească rămâne la 8%. Mozzarella și alte produse trec la 12%. Oamenii trebuie să aibă acces la produse esențiale, moldovenești, fără ca asta să devină o presiune prea mare pe cheltuielile casnice.”

La fel va rămâne și taxa pentru medicamente. Pentru alte produse alimentare și pentru sectoare precum agricultura, HoReCa, cazarea și turismul cota TVA crește de la 8% la 12%. Pentru coletele poștale va fi aplicată TVA de 20%, plus o taxă fixă de 12 lei pentru fiecare colet.

TAXA PE VALOARE ADAUGATĂ

- TVA 8% - pâine și produse lactate, legume și fructe proaspete

- TVA 8% - medicamente și unele produse farmaceutice

CREȘTE TVA:

- TVA 8% - 12% - Produse agricole

- TVA 8% - 12% - HoReCa

- TVA 20% + o taxă fixă de 12 lei - Coletele poștale

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Este un compromis. Nu mergem la 20% pentru aceste sectoare, pentru că înțelegem impactul asupra prețurilor și asupra unor industrii care sunt sensibile. Dar nici nu putem păstra la nesfârșit un sistem foarte fragmentat, în care unele produse similare sunt tratate diferit și apar distorsiuni.”

Guvernul a renunțat la aplicarea TVA pentru imobiliare și automobile, însă propune accize mai mari pentru mașinile cu motoare cu ardere și hibride, precum și o taxă nouă pentru cele electrice. Totodată, vor crește acciza la motorină, impozitul pentru bănci și taxa pe câștigurile de capital. Executivul estimează venituri suplimentare de aproximativ 5 miliarde de lei la buget.

ALTE MODIFICĂRI

Acciza la mașini +10%

Acciza la motorină +20%

Taxă pentru bănci +50%

Impozitul pe câștigul de capital +100%

Pachetul fiscal urmează să fie discutat în cadrul consultărilor publice înainte de a fi transmis Parlamentului spre aprobare.