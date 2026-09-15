Dacă sunteți martor la un posibil caz de consum sau trafic de droguri, puteți să-l raportați printr-o aplicație specială. Noua platformă „StopDrog”, lansată astăzi, permite transmiterea anonimă a informațiilor, în cel mult un minut. Autoritățile din domeniu susțin că pentru a face sesizarea este nevoie de o fotografie, locația și alte câteva informații despre caz.

Astfel de cazuri vor putea fi raportate nu doar la 112 sau pe rețelele sociale, dar și printr-o aplicație, prezentată astăzi. Platforma permite oamenilor să trimită anonim informații, inclusiv fotografii și locația exactă a incidentului. Aplicația poate fi accesată direct din browser, de pe pagina oficială a poliției, inclusiv prin scanarea unui cod QR. „StopDrog” este disponibilă și pe Google Play și poate fi salvată pe ecranul telefonului pentru acces rapid. Sesizarea poate fi făcută în română, rusă și engleză.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Nu vorbim doar de raportările propriu zise care ne vor ajuta foarte mult. Și aici îndemnăm toți cetățenii să manifeste intenție de bună credință și să raportăm lucruri reale. În același timp vreau să menționez că sistemul identifică acolo unde sunt abuzuri sau unde cetățeanul face ceva rău intenționat.”

Înainte de a trimite o sesizare, trebuie să intrați pe platformă, să alegeți limba și să acceptați termenii și condițiile. Veți primi accesul la cameră și locație. Pentru a face o sesizare, apăsați „Începe raportarea”.

Urmează alegerea tipului de incident. Pot fi raportate, printre altele, consumul de droguri, ascunderea sau plasarea acestora, transportul ori transmiterea lor, dar și canalele de distribuție online, inclusiv pe Telegram. Utilizatorul poate atașa fotografii, poate indica locul în care s-a produs incidentul și poate adăuga detalii despre caz.

Descrierea este opțională. La final, sesizarea este transmisă printr-o singură apăsare. După expediere, raportul ajunge automat la inspectoratul de poliție din zona în care a fost semnalată situația. Polițistul de serviciu verifică informațiile, iar sesizarea este apoi înregistrată, primește un număr unic și este transmisă unui ofițer din teritoriu pentru examinare. Totuși, platorma „StopDrog” nu anulează serviciul de urgență 112. În cazul unui pericol imediat, poliția recomandă apelarea numărului 112.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL DE INTERNE: „Prin intermediul acestei platforme poliția devine și mai aproape de cetățeni pentru a identifica și a investiga orice caz suspect”.

Platforma a fost lansată în cadrul acțiunilor comune ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Educației și Cercetării pentru prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.

Dan PERCIUN, MINISTRUL EDUCAȚIEI: „Lansarea acestei platforme reprezintă continuarea acestui efort comun. Va fi mai simplu pentru toți cetățenii Republicii Moldova să raporteze acestei situații. Menționăm că am vrea ca de acest instrument să se folosească și instituțiile de învățământ în cazul în care există sau se depistează aceste incidente în incinta acestora.”

Potrivit poliției, pentru a combate traficul de droguri au fost luate mai multe măsuri. Astfel, au fost închise 33 de canale digitale și destructurate 14 rețele de distribuție online. De asemenea, opt minori au fost documentați pentru implicare în infracțiuni legate de stupefiante, iar polițiștii au efectuat 94 de verificări în instituții de învățământ și în zonele adiacente acestora.