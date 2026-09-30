Pentru a doua zi consecutiv, carburanții continuă să se ieftinească, după valul de scumpiri care a dus prețurile la niveluri record. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare pentru ziua de 1 octombrie.

Potrivit noilor prețuri stabilite de ANRE, de mâine motorina se ieftinește cu 41 bani, și ajunge până la 36 de lei și 28 de bani pentru un litru.

Prețul benzinei va scădea cu 9 bani și ajunge la 34 de lei și 22 bani pentru un litru.

Captură ecran/ ANRE

Aceste prețuri sunt influențate de creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere. ANRE spune că majorările sunt legate inclusiv de tensiunile din Orientul Mijlociu și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol și produse petroliere. Prețurile anunțate de ANRE sunt plafoane maxime. Stațiile de alimentare pot afișa prețuri mai mici, dar nu au voie să le depășească pe cele stabilite de autoritate.

Parlamentul a dat undă verde stării de urgență în energie și sectorul hidrologic

Miercuri, Parlamentul a aprobat declararea stării de urgență în sectorul energetic și în domeniul hidrologic. Măsura a intrat în vigoare pe 26 septembrie și va fi valabilă timp de 60 de zile. Premierul Vasile Tofan a argumentat necesitatea acesteia prin faptul că Guvernul va putea gestiona mai rapid situațiile de criză, cu mai puțină birocrație.

Citeste si : Tofan, după votul Parlamentului privind starea de urgență: „Pregătirea pentru o criză începe înainte”. Ce amenințări vede Guvernul pentru această iarnă