Cazul macabru de la Dănceni rămâne, deocamdată, un mister. Cele două persoane ale căror rămășițe au fost descoperite în iaz nu au fost identificate până acum, nici în urma testelor ADN efectuate în Republica Moldova și Ucraina. Autoritățile extind acum verificările în mai multe state europene, în încercarea de a afla cine sunt victimele. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că anchetatorii au stabilit deja mai multe date despre cele două persoane, inclusiv vârsta, gradul de rudenie și anumite particularități medicale.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP:„Cu părere de rău, nu putem identifica acele victime și nu doar pe teritoriul Republicii Moldova. A fost stabilit gradul de rudenia lor, a fost stabilit vârsta acelor persoane. Am stabilit și alte elemente. Deci, acele elemente cu caracter medical despre aceste persoane, pe teritoriul Republicii Moldova am făcut verificări la toate instituțiile medicale despre așa, nu știu dacă este corect să spun așa, patologie. Deci noi nu am găsit pe teritoriul Republicii Moldova. Am rugat și am verificat și la colegii din Ucraina, sub contextul că ne gândim poate este de acolo”.

Potrivit acestuia, polițiștii au verificat informațiile disponibile în instituțiile medicale din Republica Moldova pentru a vedea dacă există persoane care au trecut prin intervenții sau au prezentat anumite particularități medicale ce ar putea face legătura cu victimele.

Verificările au fost extinse și în Ucraina, însă nici acolo nu a fost găsită o potrivire. Totodată, ADN-ul celor două victime nu a fost identificat în bazele de date ale Republicii Moldova sau Ucrainei.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Prin ADN, nici la noi, nici în Ucraina, nu au fost identificate ca persoane”.

Poliția extinde căutările în Europa

Cernăuțeanu spune că, în prezent, autoritățile moldovenești colaborează cu instituții din alte țări și au solicitat efectuarea unor verificări în spațiul european. Anchetatorii încearcă să afle dacă, în alte state, au existat persoane care au suferit intervenții medicale sau prezentau particularități similare celor stabilite în cazul victimelor.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Acum lucrăm cu instituțiile din afară a Republicii Moldova. Deci, practic, am făcut solicitare să mergem în afară, în spațiu european, să vedem dacă acolo cineva a suferit vreodată o astfel de intervenție și să vedem dacă găsim legătura pentru a stabili identitatea acestor două persoane”.

Șeful IGP a precizat că baza de date ADN din Republica Moldova este relativ nouă, în timp ce cea din Ucraina este mai extinsă. Chiar și așa, verificările efectuate până acum nu au permis stabilirea identității celor două persoane.

Victimele ar fi mamă și fiică

La mai bine o lună de la descoperirea macabră din lacul Dănceni, au apărut noi detalii despre identitatea celor două victime, în timp ce poliția refuză să spună dacă are sau nu un suspect. Potrivit surselor PRO TV din poliție, testul ADN al rămășițelor umane găsite în lacul Dănceni au arătat că cele două victime erau rude de gradul I, adică mamă și fiică.

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Tot în această perioadă polițiștii au verificat mii de înregistrări de la camerele de supraveghere, interceptări telefonice și alte probe pentru a identifica persoana sau persoanele care a săvârșit crima. În cadrul investigației, autoritățile au colaborat cu parteneri din străinătate. Cei din poliție însă refuză să spună dacă au sau nu vreun suspect identificat și spun că în curând vor veni cu detalii.

Descoperirea macabră a fost făcută pe 12 iulie de către un pescar. Aflat pe malul iazului din satul Dănceni acesta a observat ceva suspect în apă și a sunat la 112. Echipa operativă s-a deplasat la fața locului și a constatat că este vorba despre mai multe fragmente de corp uman.

Scafandrii au verificat întreg perimetrul și au identificat mai multe resturi umane, care s-au stabilit a fi ale două femei, una cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani.

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Potrivit surselor noastre, rămășițele erau puse în saci de plasă și legate cu greutăți, iar primele cercetări arătau că trupurile s-ar fi aflat în lac cel mult două luni.