Victoria Belous, actualul ministru a Finanțelor, ar putea candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale din 2027. Organizația Municipală PAS Chișinău și-a exprimat susținerea unanimă pentru intenția acesteia de a intra în cursa electorală.

Anunțul a fost făcut astăzi, 2 noiembrie. Reprezentanții formațiunii și-au motivat sprijinul prin experiența Victoriei Belous în domeniul fiscal și în administrarea bugetelor publice, susținând că aceasta ar putea contribui la gestionarea mai eficientă a banilor municipali și la atragerea fondurilor europene.

De la sistemul fiscal, la conducerea Ministerului Finanțelor

Belous are 42 de ani și a activat timp de 17 ani în sistemul fiscal, unde a ajuns până la funcția de directoare adjunctă a Serviciului Fiscal de Stat. Ulterior, a fost deputată în Parlament, în Comisia economie, buget și finanțe. Din iulie 2026, aceasta conduce din nou Ministerul Finanțelor.

„Bugetul +Plus” și investițiile de miliarde de lei

În primul mandat de ministră, din august 2024 până în octombrie 2025, instituția a promovat mai multe legi bugetare, inclusiv rectificarea „Bugetul +Plus”, din aprilie 2025. Potrivit PAS, aceasta a permis alocarea suplimentară a circa opt miliarde de lei, cu sprijinul Uniunii Europene, pentru compensații la energie, reparația drumurilor, școli, cantine și instituții medicale.

Tot în mandatul său, au fost eliminate blocajele de la Trezorerie, iar plățile transmise spre executare au început să fie efectuate în cel mult trei zile lucrătoare. De asemenea, a fost lansată platforma eVMS.md, prin intermediul căreia peste 2.400 de investitori au cumpărat obligațiuni de stat în valoare totală de 681 de milioane de lei.

PAS mizează pe experiența sa în administrarea banilor publici

Organizația Municipală PAS consideră că experiența acumulată de Victoria Belous în administrarea bugetelor publice ar putea fi valorificată și la nivelul Capitalei. Reprezentanții formațiunii susțin că municipiul are nevoie de o administrație care să gestioneze responsabil resursele financiare, să atragă fonduri europene și să realizeze proiecte de dezvoltare.

Cine este Victoria Belous

Victoria Belous locuiește în Chișinău din clasa a opta, este juristă și mamă a trei copii. Potrivit informațiilor prezentate de PAS, aceasta este și autoarea a aproximativ 500 de articole despre fiscalitate și contabilitate, publicate în Monitorul Fiscal FISC.md.

Amintim că, anterior, ministra Finanțelor a confirmat că numele său se regăsește pe lista potențialilor candidați ai PAS la Primăria Chișinău, dar a precizat că decizia oficială urma să fie anunțată de partid.

Alegerile locale generale urmează să aibă loc în 2027.

Alexandru Vornicu, primul candidat PAS pentru alegeri

La 15 iunie 2026, Partidul Acțiune și Solidaritate din Chișinău a anunțat susținerea candidaturii lui Alexandru Vornicu, primar al orașului Stăuceni, pentru funcția de primar general al capitalei la alegerile locale din 2027, în cadrul unei decizii interne a Organizației Municipale. Însă la 12 octombrie, primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, și-a anunțat retragerea din cursa pentru Primăria Chișinău, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Acesta și-a motivat decizia prin responsabilitățile familiale.

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