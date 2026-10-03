Oficialii au coborât de pe scenă direct printre standurile din Piața Marii Adunări Naționale, unde au degustat vinuri și s-au bucurat de atmosfera Zilei Naționale a Vinului. Printre cei care au venit să ciocnească un pahar s-au numărat Igor Grosu, ministrul Agriculturii Eugeniu Osmochescu și ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova.

Ziua Națională a Vinului a început cu muzică și dansuri în Piața Marii Adunări Naționale. A urmat partea oficială, cu discursuri și premierea celor mai buni producători de vinuri.

Ulterior, Igor Grosu, Eugeniu Osmochescu și Iwona Piorko au pornit într-un tur al cramelor.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „-Ce vin preferați mai mult, cel alb sau cel roșu?

-Și, și. Depinde de anotimp, de bucate și de oamenii cu care servești vinul.”

Igor Grosu spune că, aproape în fiecare an, face vin împreună cu familia. Anul acesta însă nu a reușit să participe la culesul strugurilor, pentru că familia sa este chiar astăzi la vie.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „I-am spus, mamă, nu te supăra, dar mobilizăm neamurile, pentru că eu am treabă aici. Iată azi mama a organizat culesul la poamă.”

Iar ministrul Agriculturii, Eugeniu Osmochescu, spune că are preferințe clare atunci când vine vorba despre vinuri.

Eugeniu OSMOCHESCU, MINISTRUL AGRICULTURII: „Alb, eu prefer vinurile alb, seci și spumantele, tot brut.

„Eu vin de casă am băut doar în câteva locuri unde mi-a plăcut foarte mult.”

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova participă pentru a doua oară la Ziua Națională a Vinului, organizată în Moldova.

Iwona PIORKO, AMBASADOAREA UNIUNII EUROPENE ÎN MOLDOVA: „Este al doilea an al meu la Ziua Națională a Vinului și mă simt puțin mai expertă decât anul trecut, dar bucuria este aceeași.”

Întrebată ce preferă, un vin sec sau unul dulce, ambasadoarea a răspuns că...

Iwona PIORKO, AMBASADOAREA UNIUNII EUROPENE ÎN MOLDOVA: „Cred că sec, dar nimic nu se compară cu un vin dulce la finalul mesei, alături de un desert bun, știți, baba neagră sau ceva asemănător. Așa că există un moment și o ocazie potrivită pentru fiecare tip de vin.”

Ziua Națională a Vinului este organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului.