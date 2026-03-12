Doi tineri, unul originar din Tiraspol, de 25 și 29 de ani, au fost condamnați la 7 ani și 5 ani și 3 luni de închisoare pentru că au vândut droguri pe Telegram.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în perioada 2024–2025, în capitală.

Tinerii preluau cantități mari de droguri, le porționau, le reambalau și le ascundeau în diverse locații. Ulterior, coordonatele și imaginile ascunzișurilor erau transmise prin aplicații securizate, pentru a fi ridicate de cumpărători sau de alte persoane implicate în distribuirea drogurilor.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile lor temporare și în mașină, au fost ridicate 1.399 g de marijuana, 1.490 g de mefedronă și 508,678 g de hașiș.

În instanță, bărbatul de 29 de ani nu și-a recunoscut vina, în timp ce tânărul de 25 de ani și-a recunoscut-o. Alte persoane implicate în schema infracțională urmează să fie identificate.