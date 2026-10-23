Situație incertă la Dănceni. Primarul localității acuză o companie de construcție că ar fi abandonat lucrările la un drum local, pentru care a câștigat licitația. Este vorba de un proiect de 9 milioane de lei. Sătenii care locuiesc în regiunea șantierului se plâng că le este greu să circule și se tem că nu vor avea drum nou până la venirea iernii. Directorul companiei a refuzat să comenteze situația.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Până la începerea lucrărilor, aici era un drum de țară, însă, acesta era pietruit și se circula fără dificultate. Acum, drumul a devenit aproape impracticabil, din cauza lucrărilor. Acesta este plin de noroi, în urma ploilor din ultimele zile.”

Este vorba de strada Podgorenilor din localitatea Dănceni. Proiectul prevede reabilitarea drumului, în cadrul programului „Europa este aproape”, cu o valoare de aproximativ 9 milioane de lei. Potrivit primarului, licitația s-a încheiat în februarie, iar lucrările au început pe 1 iunie. Victoria Butuc-Guranda afirmă că acestea s-au desfășurat într-un ritm lent, iar ulterior au fost sistate din cauza unor neconformități la țevile de gaz.

Victoria BUTUC-GURANDA, PRIMARUL SATULUI DĂNCENI: „S-a schimbat țava de gaz, primăria și-a asumat toate cheltuielile, pe 2 octombrie antreprenorul a fost sesizat că poate continua lucrările, însă, din păcate, în toată perioada asta am văzut 3-4 oameni la șantier. Nicio mobilizare! Mai mult ca atât, cel mai straniu a fost când săptămâna trecută, alți doi muncitori care trebuiau să lucreze la șantier, executau lucrări la gospodării individuale. Asta mi se pare foarte grav.”

Primarul mai spune că săptămâna aceasta a avut o ședință cu reprezentanții companiei, însă ar fi primit doar promisiuni din partea lor.

Victoria BUTUC-GURANDA, PRIMARUL SATULUI DĂNCENI: „Au zis că da, o să ne mobilizăm, dar mari răspunsuri nu am primit, nimic. În mod normal trebuia să avem un grafic, pe care îl cerem de o lună atât noi, ca primărie, cât și reprezentantul nostru, dirigintele de șantier.”

Din cauza șantierului, locuitorii se plâng că nici ambulanțele nu pot ajunge, iar unii au căzut de mai multe ori.

„Da cum situația, vedeți și singurei. E glod, e nevoie, ambulanța când o chemi nu poate intra. Și din această primăvară chiar nimic, nimic? Chiar pe loc să stăm? Vine iarna, cum o să fie nu știm noi singuri.”

„Eu am căzut, aici era șanț, a stat o săptămână și mi-am rupt capul, mai n-am căzut aici. Lucrez la Spital la Codru și e cam noaptea când mă duc și chiar am căzut, soțul dormea și eu practic nu mă puteam ridica. Și în partea cealaltă m-am lovit la un picior. Avem nepoței, cade și copilul și cu bicicleta de fiecare dată.”

„Aici cu mașina în general nu este posibil de intrat, aici mergi pe jos și îți rupi capul. Copiii la mine merg în bahile, dar nu ne ajută nici bahilele.”

„Ia uitați-vă, eu mai iau căruciorul și îl înglod de tot și îmi vine greu de tot și de acum deja trebuie să îl spăl.”

Am încercat să obținem o reacție de la conducerea companiei de construcții. Deși am telefonat de câteva ori, de fiecare dată am fost refuzați.