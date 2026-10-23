Zece oameni au murit, iar peste 200 au fost răniți în accidente produse pe trecerile de pietoni, de la începutul acestui an. Deși numărul accidentelor a scăzut față de anii precedenți, victimele continuă să fie numeroase, în pofida amenzilor mai mari și a pedepselor înăsprite. Experții spun că soluția nu ține doar de sancțiuni mai dure și suspendarea permiselor, ci și de educația rutieră, atât a șoferilor, cât și a pietonilor.

Sunt doar câteva dintre accidentele produse în acest an pe trecerile de pietoni. Potrivit autorităților, un sfert din totalul acestora sunt cele cu implicarea pietonilor.

Oamenii legii insistă că atât șoferii, cât și pietonii trebuie să manifeste prudență în trafic. Potrivit juristului Maxim Gropa, care oferă asistență în cazul accidentelor rutiere, în cele mai multe incidente de pe treceri pietoni, șoferii sunt găsiți vinovați.

Maxim GROPA, ȘEF DEPARTAMENT JURIDIC ȘI CONFORMITATE: „Șoferul este obligat să acorde prioritate. Dexteritatea în comportamentul acestuia trebuie să prevadă, să înlăture orice obstacol, să nu permită să se întâmple astfel de încălcări.07.06- Pe lângă cultura mersului, este și o cultură generală și mai ales cea juridică. Orice participant la trafici trebuie elementar să cunoască regulamentul circulației rutiere, să-l respecte, să cunoască norme care duc la conduita potrivită a participanților, azi însă din păcate șchiopătăm la acest capitol.”

În 2023, în urma campaniei PRO TV „Ucigași pe treceri de pietoni”, legislația a fost înăsprită pentru șoferii care nu acordă prioritate pietonilor. Aceștia riscă amenzi de până la 1.800 de lei și 5 puncte de penalizare. Dacă repetă încălcarea în decursul aceluiași an, sancțiunea crește la 2.500 de lei, iar permisul de conducere poate fi suspendat pentru o perioadă de 30 până la 45 de zile.

Maxim GROPA, ȘEF DEPARTAMENT JURIDIC ȘI CONFORMITATE: „Legislația națională prevede pedepse aspre. Eu cred că legislația contravențională ar trebuie să prevadă măsuri mai drastice, privarea de dreptul de a conduce, ridicarea miijloacelor de transport, să fie niște consecințe ca rezultat a comiteriei contravenției date, să-i schimbe cumva modul de viața sau confortul zilnic.”

Valeria CAPRA, REPORTER PRO TV: „Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, numărul accidentelor pe trecerile de pietoni a scăzut în acest an, însă numărul victimelor rămâne îngrijorător. În 2023, au fost înregistrate 344 de accidente, soldate cu 9 decese și 349 de răniți. În 2024, s-au produs 345 de accidente, în care au murit 15 persoane, iar 337 au fost traumatizate. În 2025, numărul accidentelor a crescut la 362, cu 13 morți și 369 de răniți. De la începutul anului 2026 și până în prezent, au fost raportate 234 de accidente, soldate cu 10 decese și 233 de persoane traumatizate.”

ACCIDENTE PE TRECERI DE PIETONI

2023 344 accidente 9 decese 349 răniți

2024 345 accidente 15 decese 337 răniți

2025 362 accidente 13 decese 369 răniți

2026 234 accidente 10 decese 233 răniți

Autoritățile din cadrul INSP nu dețin informații despre soarta șoferilor care s-au făcut vinovați în aceste incidente, cazurile fiind documentate de judecătorii.

Potrivit autorităților cauzele principale ale accidentelor rutiere de pe zebre rămân a fi viteza neadecvată vizibilității și condițiile situației rutiere.