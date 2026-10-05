Ziua Națională a Vinului a adunat zeci de mii de oameni din Republica Moldova dar și de peste hotare. Autoritățile spun că au asigurat ordinea publică și au fluidizat traficul, astfel ca evenimentul s-a desfășurat în condiții de ordine și siguranță.

Potrivit poliției, în cele două zile au fost înregistrați circa 100.000 de vizitatori. Sâmbătă, fluxul de persoane a fost de aproximativ 55.000, iar duminică, în jur de 45.000.

Instituția precizează că participanții au respectat recomandările autorităților și că nu au fost raportate incidente care să afecteze desfășurarea sărbătorii.

Moldova în Cartea Recordurilor Guinness

Sâmbătă, Republica Moldova a intrat în Cartea Recordurilor Guinness cu o imagine care ne reprezintă. De Ziua Vinului, 493 de oameni au format în centrul Chișinăului cea mai mare viță-de-vie umană din lume. Formațiunea, lungă de aproximativ 39 de metri, a avut rădăcină, trunchi, ramuri, șase ciorchini, șase frunze și cârcei de vie, toate redate prin culorile hainelor participanților. Printre aceștia s-au numărat și oficiali.

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Centrul capitalei s-a transformat într-un adevărat oraș al vinului

Mii de oameni au venit să deguste vinuri, să descopere meșteșuguri tradiționale și să guste din bucatele pregătite de producătorii locali. Națională a Vinului reunește în acest an un număr record de 114 producători.

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Peste 500 de vinuri, înscrise în concurs

Au fost desemnați și cei mai buni producători de vin de casă. Nouă dintre ei au câștigat trofeul „Polobocul de Aur”, după ce s-au întrecut cu peste 500 de vinuri înscrise în concurs.

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