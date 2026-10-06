Partenerii PRO TV s-au reunit la Madison Restaurant, într-o atmosferă elegantă şi relaxantă, pentru a sărbători împreună cei mai frumoşi 27 de ani de PRO TV.

Mionetto au fost alături, celebrând printr-un toast un parteneriat care continuă să prindă gust, an de an.

„Ca de obicei am venit cu cel mai veritabil prosecco de pe piaţa noastră, Mionetto noi suntem bucuroşi că suntem din nou partenerii generali pe băutură la evenimentele voastre. Avem o colaborare cu PRO TV deja de doi ani şi aş spune că este una dintre cele mai faine colaborări pe care le-a avut Mionetto până în ziua de azi, atât cât fetele de la voi cât şi per ansamblu sunteţi extraordinari”, a explicat Ana Gîrjău, manager marketing oficial Mionetto.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

„La mulţi ani PRO TV, nu sunt la prima colaborare cu voi. Astăzi am venit cu cea mai mare emoţie a mea, adică aromele mele care eu le spun că sunt nişte emoţii, nu sunt nişte parfumuri, sunt nişte emoţii puse în sticluţă şi sunt tare încântată de această colaborare şi vreau să surprind spectatorii voştri cu nişte emoţii frumoase, nişte note plăcute, nişte note misterioase şi de ce nu să-şi aleagă cumva o aromă potrivită pentru ei”, a notat femeia de afaceri, Diana Ferro.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Iar invitaţii s-au putut bucura şi de cafea de specialitate, pregătită pe loc de echipa Feeling.

„Am ales PRO TV pentru credibilitate şi maturitate, de asta suntem împreună cu ei aici. Echipa Feeling a venit cu cafea proastpă prăjită de specialitate pentru a deservi toţi oamenii şi toţi invitaţii care au venit în această seară să serbeze această aniversare frumoasă, echipa feeling este implicată la maxim pentru a face cea mai bună cafea”, a precizat Marin Balanici, fondator Feeling Coffee.

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

Petrecerea PRO TV 27 DE ANI/ PRO TV

*Acest articol este un produs comercial