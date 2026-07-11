Pentru mii de absolvenți, sfârșitul lunii iulie vine cu una dintre cele mai importante etape: admiterea la universitate. În acest an, procesul începe pe 27 iulie și se desfășoară integral online, astfel încât viitorii studenți își vor putea depune dosarele fără drumuri la universități, alegând până la trei instituții de învățământ și câte trei programe de studii pentru fiecare dintre acestea.

Într-un proces complet digital, unul dintre cele mai importante instrumente este Semnătura Mobilă , care permite semnarea documentelor direct de pe telefon, rapid și în siguranță. Fără imprimare, fără deplasări și fără timpul pierdut între ghișee, toate formalitățile pot fi gestionate de oriunde.

Pentru a face admiterea și mai simplă, Moldcell oferă gratuit pachet de 100 semnături mobile, lunar, timp de 7 luni, tuturor tinerilor care conectează un abonament Lumo Student . Semnătura Mobilă poate fi folosită atât pentru admitere, cât și pentru accesarea serviciilor publice digitale, semnarea documentelor și alte operațiuni online de care studenții vor avea nevoie și după începerea facultății.

Odată cu începutul vieții de student, conectivitatea devine la fel de importantă ca și admiterea. Cursurile online, proiectele în echipă, sesiunile video, aplicațiile universitare și călătoriile fac parte din rutina de zi cu zi. Tocmai de aceea, Lumo Student, creat pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, oferă unul dintre cele mai avantajoase rapoarte dintre internet și preț de pe piață.

Pe lângă reducerea la abonament, utilizatorii beneficiază de bonus GIGAntic timp de 36 de luni și de roaming inclus în Uniunea Europeană. În plus, oferta nu presupune o perioadă contractuală obligatorie, oferind mai multă libertate și flexibilitate.

Beneficiile continuă și după conectare. Cei care aleg Lumo Student pot primi până la 500 de lei cashback pe Moldcell Visa Card pentru prietenii invitați să se conecteze sau să își porteze numărul în rețeaua Moldcell. În plus, la conectarea abonamentului este disponibilă și o reducere de 1.000 de lei la achiziționarea unui telefon, gadget sau accesoriu, atât online , cât și în magazinele directe Moldcell.

Mai multe informații despre abonamentul Lumo Student sunt disponibile aici: https://eshop.moldcell.md/ro/abonament/student

Detalii despre Semnătura Mobilă și modul de activare pot fi consultate aici: https://moldcell.md/rom/private/semnatura-mobila

*Acest articol este un produs comercial