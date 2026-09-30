Propriul apartament în *Milanin Durlești* — cu un grafic de plată convenabil și planuri pentru un viitor fericit.

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Plată în rate de până la 5 ani — posibilitatea de a distribui plățile pe o perioadă confortabilă pentru tine.

Grafic individual de plată — discută cu noi despre condițiile adaptate posibilităților tale.

apartament/ milanin.md

Apoi urmează alegerile plăcute: cum să amenajezi bucătăria, unde să așezi fotoliul preferat și cum va fi prima dimineață în noul apartament.

apartament/ milanin.md

Planifică-ți mutarea, iar noi te vom ajuta să alegi varianta de finanțare potrivită.

apartament/ milanin.md

Prețul apartamentului depinde de perioada de plată aleasă.

apartament/ milanin.md

apartament/ milanin.md

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*Acest articol este un produs comercial