Arcul de Triumf din centrul Capitalei va fi iluminat în roz în serile de 1 și 2 octombrie, între orele 19:00 și 00:00, la inițiativa Spitalului Internațional Medpark, pentru a marca începutul Lunii de conștientizare privind cancerul mamar.

Prin această inițiativă, Chișinăul se alătură orașelor din întreaga lume care, în luna octombrie, iluminează în roz clădiri și monumente emblematice pentru a atrage atenția asupra cancerului mamar și a importanței depistării precoce. De-a lungul anilor, campaniile internaționale de acest tip au reunit peste 200 de repere arhitecturale din întreaga lume.

Cancerul mamar este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat în rândul femeilor. În același timp, atunci când este depistat într-un stadiu incipient, șansele de tratament cu succes și de supraviețuire sunt foarte mari. Prin iluminarea Arcului de Triumf, Medpark își propune să aducă acest mesaj dincolo de spațiul spitalului și mai aproape de comunitate.

„Cancerul mamar este cel mai frecvent cancer diagnosticat la femei, însă este și una dintre bolile în care depistarea la timp poate schimba radical prognosticul. Atunci când este descoperit într-un stadiu incipient, șansele de supraviețuire depășesc 90%. Am ales să iluminăm Arcul de Triumf pentru ca acest mesaj să ajungă la cât mai multe femei și familii: grija pentru sănătate nu trebuie amânată până la apariția simptomelor. Uneori, un control efectuat la timp poate schimba parcursul unei vieți.”, declară Olga Șchiopu, Director General Medpark.

Un rol esențial în depistarea precoce îl are screeningul mamar prin mamografie. Investigația poate identifica modificări suspecte înainte ca acestea să poată fi observate sau palpate, crescând posibilitatea diagnosticării bolii într-o etapă timpurie.

„Cancerul mamar în stadiile incipiente poate să nu provoace durere și să nu ofere niciun semn vizibil. De aceea, nu trebuie să așteptăm apariția unui nodul sau a altui simptom pentru a merge la medic. Mamografia poate depista modificări foarte mici, înainte ca femeia să le poată simți, iar un diagnostic precoce înseamnă mai multe opțiuni de tratament și șanse mult mai mari de succes. Ghidurile internaționale recomandă efectuarea mamografiei o dată în an, începând cu vârsta de 40 de ani”, subliniază Dr. Dragomir Tîmbur, chirurg mamolog Medpark.

Iluminarea în roz a Arcului de Triumf va avea loc în 1 și 2 octombrie, între orele 19:00 și 00:00, transformând pentru două seri unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Chișinăului într-un mesaj public despre prevenție, screening și diagnostic precoce.

Prin această inițiativă, Medpark încurajează femeile să nu amâne controalele medicale și investigațiile recomandate și reamintește că, în lupta cu cancerul mamar, timpul poate face diferența.

Despre Centrul de Oncologie Medpark

Centrul de Oncologie al Spitalului Internațional Medpark oferă pacientelor cu cancer mamar suport medical complet, de la screening și diagnostic, tratament complex și complet (chimioterapie, terapie țintită, imunoterapie), intervenție chirurgicală, până la monitorizare post-tratament, exclusiv în baza ghidurilor oncologice internaționale NCCN și ESMO.

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