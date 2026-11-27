Chiar și când ajungeți acasă târziu, e plăcut să știți că aveți un loc rezervat pentru mașina dumneavoastră. Până la sfârșitul lunii noiembrie, puteți cumpăra la jumătate de preț un loc în parcarea subterană a complexului rezidențial EDEN Buiucani .

Complexul este situat în sectorul Buiucani, aproape de parc. Toate apartamentele au fost deja vândute, iar locatarii mai au posibilitatea de a cumpăra un loc de parcare propriu. Este un avantaj mai ales iarna, când puteți lăsa mașina la adăpost și economisi dimineața timpul pe care l-ați petrece curățând-o de zăpadă.

Complex locativ/ EDEN

Complex locativ/ EDEN

Oferta este valabilă până pe 30 noiembrie inclusiv.

Sunați-ne 061 11 11 17 pentru a afla prețul promoțional și a alege un loc de parcare dintre cele disponibile.

*Acest articol este un produs comercial



