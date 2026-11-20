E plăcut să ajungeți acasă și să știți că locul dumneavoastră de parcare vă așteaptă. Cu un loc propriu în parcarea subterană, economisiți timpul petrecut căutând un loc liber, iar mașina rămâne la adăpost de ploaie și ninsoare.

De Black Friday, beneficiați de 30% reducere la achiziționarea unui loc de parcare subterană în complexul rezidențial NIXON.

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Complex locativ/ NIXON

Complex locativ/ NIXON

Ofertă valabilă până la 30 noiembrie 2026

*Acest articol este un produs comercial