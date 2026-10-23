Pe 1 noiembrie, Brilliant Prim sărbătorește un an de la deschiderea magazinului din Chișinău și cu această ocazie, brandul autohton de bijuterii a decis să transforme aniversarea într-un gest de solidaritate. O parte din vânzările realizate în această zi va fi direcționată către organizația caritabilă MAD-Aid, pentru susținerea proiectului de renovare a Secției Ortopedie și Traumatologie din cadrul Institutului Mamei și Copilului.

La împlinirea unui an, fondatorii companiei, Ecaterina și Nicolae Pânzari, și-au dorit ca această aniversare să depășească limitele unei sărbători comerciale și să contribuie la o cauză cu impact real asupra comunității.

„În spatele acestei inițiative se află povestea proprie și convingerea că responsabilitatea unui business nu se limitează la produsele și serviciile pe care le oferă, ci se reflectă și în contribuția sa la bunăstarea comunității”, a mentionat Ecaterina Pânzari, co-fondatoarea Brilliant Prim.

Alegerea cauzei nu este întâmplătoare. Pentru familia Pânzari, provocările medicale din domeniul ortopediei au și o semnificație personală. Experiența trăită odată cu problemele ortopedice ale propriului copil le-a oferit o perspectivă diferită asupra dificultăților cu care se confruntă părinții atunci când sănătatea copiilor lor este pusă la încercare.

„Această experiență a stat la baza deciziei de a susține proiectul organizației MAD-Aid, care își propune să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de tratament și recuperare pentru micii pacienți ai Institutului Mamei și Copilului. Pentru familiile care ajung în Secția Ortopedie și Traumatologie, condițiile în care copiii sunt îngrijiți contează enorm. Dincolo de actul medical, un mediu sigur, curat și adaptat nevoilor pacienților poate face perioada de spitalizare mai ușor de traversat atât pentru copii, cât și pentru părinții lor”, a reiterat Ecaterina Pânzari.

Inițiativa demonstrează cum o aniversare poate deveni un prilej de implicare socială, iar o achiziție obișnuită poate contribui la realizarea unui obiectiv mult mai important.

„Pe 1 noiembrie, vă așteptăm cu tombolă, cu tare multe premii, dar și cu un cuvânt de apreciere pentru fiecare client care va alege să cumpere o bijuterie de la Brilliant Prim și va contribui la susținerea proiectului de renovare a secției Ortopedie și Traumatologie”, a menționat Nicolae Pânzari ,co-fondatorul Brilliant Prim.

Evenimentul aniversar va avea loc pe 1 noiembrie, începând cu ora 11:00, la magazinul Brilliant Prim de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 62, Chișinău.

Vizitatorii sunt invitați să sărbătorească alături de echipa Brilliant Prim primul an de activitate și să se alăture acestei inițiative caritabile.

„Fie că este vorba despre un cadou pentru o persoană dragă, o bijuterie care marchează un moment special sau o achiziție planificată de mai mult timp, în această zi alegerea unei bijuterii va avea și o dimensiune socială. Pentru că nimeni nu poate ști când el sau cineva drag va avea nevoie de îngrijire medicală, iar condițiile din spitalele noastre reprezintă o responsabilitate comună”, a mai spus Ecaterina Pânzari.

Prin această inițiativă, Brilliant Prim își marchează primul an de activitate cu un mesaj care merge dincolo de lumea bijuteriilor: valoarea unui brand se măsoară nu doar prin ceea ce creează, ci și prin binele pe care reușește să îl ofere mai departe.

Pe 1 noiembrie, Brilliant Prim invită comunitatea să transforme o aniversare într-un gest de solidaritate. Pentru că uneori, un cadou ales pentru cineva drag poate însemna un ajutor prețios pentru altcineva.

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