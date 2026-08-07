Președintele Coaliției Europene din Ucraina, Roland Tseber, a înmânat o scrisoare oficială de mulțumire organizației Caritate.md și cofondatoarei acesteia, Svetlana Sainsus, în semn de recunoaștere pentru sprijinul acordat refugiaților ucraineni în primele luni ale războiului din 2022.

Președintele Coaliției Europene din Ucraina, Roland Tseber, a vizitat sediul organizației Caritate.md din Chișinău, unde a înmânat o scrisoare oficială de mulțumire echipei organizației, directorului și cofondatoarei acesteia, Svetlana Sainsus.

Potrivit reprezentanților Caritate.md, documentul reprezintă o recunoaștere a implicării organizației în sprijinirea refugiaților ucraineni în primele luni după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Poza de referință/ Arhiva Svetlanei Sainsus

Organizația Caritate.md a colectat în acea perioadă aproximativ 1.250.000 de lei, fonduri utilizate pentru achiziționarea de alimente, medicamente, haine, produse de primă necesitate, precum și pentru asigurarea transportului și a altor forme de sprijin destinate refugiaților. Ajutorul a ajuns la aproximativ 15.000 de persoane.

Poza de referință/ Arhiva Svetlanei Sainsus

În cadrul evenimentului, Svetlana Sainsus, directorul și cofondatoarea organizației, Svetlana Sainsus, a declarat că distincția este adresată tuturor celor care au contribuit la campaniile umanitare.

„Această recunoaștere nu îmi aparține doar mie. Ea aparține fiecărui donator, fiecărui voluntar și fiecărui om care a ales să nu rămână indiferent. Fără voi, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil”, a spus ea.

Reprezentanții Caritate.md au precizat că scrisoarea de mulțumire va fi păstrată la sediul organizației.

În cadrul evenimentului, directorul Caritate.md a transmis și un mesaj privind situația din Ucraina.

„Ne respectăm și ne iubim vecinii noștri din Ucraina. Le dorim pace. Le dorim să se termine acest război monstruos”, a declarat acesta.

Mai multe imagini și înregistrări video de la ceremonie au fost publicate pe pagina de Facebook a cofondatoarei Caritate.md, Svetlana Sainsus.

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