Toți se gândesc la culoarea pereților. Mai rar ne gândim că Internetul trebuie ales înainte să ne mutăm.

Și totuși, dacă îl planifici din timp, scapi de cabluri trase peste finisaje, găuri făcute după reparație și improvizații exact când credeai că ai terminat.

Încă din primele etape ale reparației, poți pregăti împreună cu StarNet Internetul și Televiziunea , astfel încât traseele și echipamentele să fie gândite din start pentru noua locuință. Tot atunci poți planifica și camerele de supraveghere prin StarNet Vision .

Conexiunea îți este utilă chiar înainte să te muți. Meșterii îți pot trimite rapid poze și video, poți intra într-un apel când trebuie luată o decizie pe loc, iar cu StarNet Vision poți vedea de la distanță cum avansează lucrările și ce se întâmplă în apartament atunci când nu ești acolo.

Pregătește din timp Internet + TV și StarNet Vision pentru noua ta casă, iar noi te ajutăm cu tot ce ține de conectare, de la primele etape până la mutare. Suntem aici pentru tine oricând, la orice oră.

Acolo unde te simți conectat, ești acasă. StarNet.

*Acest articol este un produs comercial