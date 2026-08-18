În fiecare august, mii de părinți din Moldova cumpără un laptop pentru copil sau pentru propriile studii. Iar în fiecare toamnă târzie, aceleași familii ajung să constate că laptopul cumpărat cu bani grei a devenit lent, incomod sau imposibil de reparat. De cele mai multe ori, problema nu e că s-au cheltuit puțini bani — e că s-au cheltuit prost.

Iată cele cinci greșeli care se repetă an de an și care pot fi evitate cu câteva întrebări puse înainte de plată.

1.Alegi după preț, nu după ce va rula pe el

Cea mai frecventă abordare e să deschizi lista de prețuri și să iei ce încape în buget. E și cea mai costisitoare pe termen lung.

Un laptop pentru un elev de liceu care scrie referate și urmărește cursuri online e cu totul altceva decât un laptop pentru un student la arhitectură, care va rula programe de proiectare. Primul are nevoie de autonomie și greutate mică. Al doilea are nevoie de placă video separată, altfel programele nici nu pornesc.

Întreabă întâi la ce va fi folosit efectiv în următorii patru-cinci ani, apoi caută cel mai bun preț pentru acea configurație. Nu invers.

2. Iei 8 GB de memorie, crezând că se poate adăuga mai târziu

Aceasta e greșeala care produce cele mai multe regrete, fiindcă nu mai poate fi corectată.

Memoria RAM e ceea ce permite laptopului să țină mai multe programe deschise simultan — browserul, aplicația de videoconferință, documentul la care lucrezi. Până acum câțiva ani, memoria se putea adăuga oricând, ca o piesă separată.

tabel/ neocomputer.md

De reținut

Astăzi, la aproape toate laptopurile subțiri, memoria este lipită direct pe placa de bază. Nu există sloturi. Nu se poate adăuga nimic, niciodată, în niciun service. Cât cumperi azi, atât rămâne până arunci laptopul.

Cu 8 GB, laptopul merge bine câteva luni. Apoi, pe măsură ce Windows se actualizează și se deschid mai multe file în browser, începe să se blocheze la fiecare acțiune. Nu s-a stricat nimic — pur și simplu nu mai are resurse. În 2026, minimul rezonabil este de 16 GB, iar diferența de preț la cumpărare e mult mai mică decât costul unui laptop nou peste doi ani.

3. Nu observi că scrie „eMMC” în loc de „SSD”

La modelele foarte ieftine apare frecvent, în fișa tehnică, cuvântul eMMC. Sună tehnic și inofensiv. În realitate, e un tip de memorie de stocare de câteva ori mai lentă decât un SSD obișnuit, care nu se poate înlocui și care vine, de regulă, în capacități de 64 sau 128 de gigabaiți.

Consecința practică: laptopul pornește greu, programele se deschid cu întârziere, iar spațiul se umple doar cu actualizările de sistem, înainte să apuci să salvezi ceva pe el.

tabel/ neocomputer.md

Regula e simplă: în fișa tehnică trebuie să scrie SSD, ideal de minimum 512 gigabaiți. Dacă scrie eMMC sau HDD, caută alt model. Spre deosebire de memorie, SSD-ul chiar se poate înlocui ulterior cu unul mai mare, deci aici se poate economisi fără regrete.

4.Nu verifici tastatura înainte de comandă

Aceasta e o problemă specifică pieței din Moldova și aproape nimeni nu o menționează la vânzare.

Laptopurile ajung la noi pe canale diferite, iar tastatura diferă în funcție de piața pentru care au fost fabricate. Unele au literele chirilice imprimate pe taste, altele doar latine. Iar modelele aduse din vestul Europei pot avea literele așezate complet altfel — aranjamente cunoscute ca AZERTY sau QWERTZ, în care tastele își schimbă locul față de ce știi.

tabel/ neocomputer.md

De reținut

Important de reținut: acest lucru nu se poate schimba din setările calculatorului. Poți schimba limba de scriere, dar literele imprimate fizic pe taste rămân acolo unde sunt. Singura soluție e înlocuirea tastaturii, care costă și cere intervenție în service.

Întrebarea de pus înainte de plată: „ce aranjament de tastatură are exact acest exemplar?”

5. Cumperi de unde garanția nu se poate executa în Moldova

Un laptop adus personal din străinătate sau cumpărat de la un vânzător neautorizat poate costa cu câteva sute de lei mai puțin. Diferența apare abia când se strică ceva.

Garanția producătorului există formal în toată lumea, dar cineva trebuie să o execute. Un laptop cumpărat de la un partener autorizat din Moldova se predă într-un service local și se repară pe canalul oficial, cu piese originale. Un laptop cumpărat în afara rețelei autorizate ajunge, în multe cazuri, să fie trimis pe cheltuiala proprietarului în țara de unde provine — cu săptămâni de așteptare, uneori chiar în perioada sesiunii.

tabel/ neocomputer.md

Verificarea durează un minut: cere numărul de serie al laptopului și caută-l pe site-ul oficial al producătorului, la secțiunea de verificare a garanției. Vei vedea exact dacă garanția e activă și până când. Dacă vânzătorul refuză să-ți dea numărul de serie înainte de cumpărare, e un semnal clar.

Ce să verifici, pe scurt, înainte de a plăti

Minimum 16 GB memorie RAM — nu se mai poate adăuga ulterior.

În fișa tehnică scrie SSD, nu eMMC sau HDD.

Procesor de generație recentă, nu un model vechi cu nume impresionant.

Aranjamentul tastaturii e cel cu care sunteți obișnuiți.

Vânzătorul e partener autorizat, iar numărul de serie se poate verifica oficial.

Laptopul vine cu sistem de operare licențiat inclus.

Un ghid detaliat pe specializări — ce configurație trebuie pentru informatică, arhitectură, design sau studii umaniste — și explicații despre licențele gratuite pe care le pot obține studenții cu adresa de e-mail de la facultate se găsesc în ghidul complet pentru alegerea laptopului de student , publicat de NeoComputer.

Iar dacă bugetul e principala constrângere, merită știut că majoritatea magazinelor autorizate din Chișinău oferă achitarea în rate fără dobândă, cu perfectare rapidă și fără drum la bancă — o variantă prin care se poate lua un model corect echipat, în loc de unul foarte ieftin cu compromisuri. Selecțiile de laptopuri accesibile cu garanție oficială sunt un bun punct de pornire pentru comparație.

tabel/ neocomputer.md

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*Acest articol este un produs comercial