Nu știi unde să găsești căruciorul potrivit pentru copilul tău? În Chișinău sunt multe magazine, iar la prima vedere toate par să aibă modele bune și branduri cunoscute. Totuși, când începi să compari prețurile, tipurile de cărucioare, livrarea și showroomurile, alegerea devine mai complicată decât părea la prima vedere.

De aceea, am făcut un research și am adunat într-un singur loc cele mai importante informații despre magazinele de cărucioare din Chișinău. Vezi ce modele găsești în fiecare magazin, ce branduri sunt disponibile, de la ce prețuri pornesc, unde poți merge fizic ca să testezi căruciorul și ce condiții de livrare sau plată oferă.

Analizează opțiunile, compară avantajele și alege magazinul care se potrivește cel mai bine nevoilor familiei tale, bugetului disponibil și felului în care veți folosi căruciorul zi de zi. Astfel, economisești timp și mergi în showroom cu o imagine mai clară despre ce merită testat și comparat pe loc.

Unde găsești cele mai bune cărucioare din Chișinău?

Mamico - branduri populare: Joie, Nuna, Cybex, Anex, KikkaBoo. Interval de prețuri: 1 290 - 37 999 MDL. Dispune de 2 showroomuri, cu consultanți profesioniști care ghidează clienții în alegerea modelului potrivit. Rating Google: 4,5–4,9.

Robertino - branduri populare: Cybex, Joie, Nuna, KikkaBoo, Espiro. Interval de prețuri: 2 199 - 53 990 MDL. Dispune de 1 showroom, cu asistență personalizată în magazin. Rating Google: 4,6.

Perna Mea - branduri populare: Lionelo, Tutis, KikkaBoo, Chicco, Cybex. Interval de prețuri: 1 999 - 37 999 MDL. Dispune de 3 showroomuri, cu asistență la alegerea căruciorului. Rating Google: 4,7–4,9.

Baby-Boom - branduri populare: Cybex, CAM, Chipolino, KinderKraft, Peg Perego. Interval de prețuri: 1 510 – 23 690 MDL. Dispune de 5 showroomuri, cu suport și ghidare din partea consultanților. Rating Google: 4,0–4,6.

NewKids - branduri populare: Anex, Cybex, Joie, Nuna, Chicco, Bugaboo. Interval de prețuri: 3 290 – 39 995 MDL. Dispune de 2 showroomuri, cu consultanță de specialitate. Rating Google: 4,1.

MiniMax - branduri populare: Cybex, Anex, Carello, Muuvo, Cavoe. Interval de prețuri: 2 200 - 15 790 MDL. Dispune de 1 showroom, cu ghidare atentă și sfaturi practice. Rating Google: 3,7.

Oana Bebe - branduri populare: Anex, Muuvo, Carello, Tutis, Cybex, Noordi. Interval de prețuri: 3 760 – 12 990 MDL. Dispune de 1 showroom, cu ajutor calificat în alegerea modelului. Rating Google: 4,1.

Cele mai bune magazine de cărucioare din Chișinău: avantaje, adrese, prețuri și condiții de livrare

1. Mamico

Mamico este un magazin online și fizic pentru părinți și copii, cu un sortiment foarte mare de produse pentru bebeluși, copii mici și școlari. La categoria cărucioare, magazinul acoperă mai multe nevoi: modele de plimbare, sisteme 2 în 1 și 3 în 1, dar și cărucioare pentru gemeni sau copii de vârste apropiate.

În ofertă se regăsesc peste 1 300 de modele de cărucioare. Printre brandurile populare se numără Joie, Nuna, Cybex, Anex, KikkaBoo și Graco. Prețurile pornesc de la aproximativ 1 290 de lei pentru un cărucior de plimbare și pot ajunge până la 37 999 de lei pentru modele premium.

Livrarea este gratuită în Chișinău pentru comenzi de la 299 de lei și în suburbii de la 499 de lei, deci orice cărucior beneficiază de livrare gratuită în aceste zone. În restul Moldovei, livrarea costă 59 de lei. Plata se poate face cash sau cu cardul la livrare, online ori prin transfer bancar. Sunt disponibile și achitări în rate.

Avantaj: sortiment foarte mare, două showroomuri și consultanți care pot ajuta părinții să aleagă modelul potrivit.

Dezavantaj: magazinele fizice sunt doar în Chișinău.

Adrese: bd. Cuza Vodă 21, Botanica; Port Mall, et. 3, Ciocana.

Program: Cuza Vodă: L–D, 09:00–20:00; Port Mall: L–D, 10:00–22:00.

Contacte: 061 005 002 / 060 415 000 | mamico.md

2. Robertino

Robertino este un magazin online și fizic cu o ofertă extinsă de cărucioare pentru copii. În Chișinău, părinții pot merge în showroom pentru a vedea modelele, iar magazinul are și o locație în Bălți.

La Robertino găsești cărucioare de plimbare, sisteme 2 în 1 și 3 în 1, precum și modele pentru gemeni. Brandurile principale includ Cybex, Joie, Nuna, KikkaBoo, Espiro și Bugaboo. Prețurile încep de la aproximativ 2 199 de lei pentru un cărucior de plimbare, iar modelele din gama superioară ajung până la 53 990 de lei.

În Chișinău, livrarea este gratuită indiferent de valoarea comenzii. În alte localități din Moldova, costul este de 70 de lei, iar pentru comenzile de peste 2 000 de lei livrarea devine gratuită. Plata poate fi făcută online, cash sau cu cardul la primire. Este disponibilă și achitarea în rate, inclusiv rate 0% pentru 3–6 luni.

Avantaj: magazin fizic atât în Chișinău, cât și în Bălți, plus livrare gratuită în capitală.

Dezavantaj: pentru unele produse de pe site, stocul merită confirmat înainte de comandă.

Adrese: str. Avram Iancu 32, Chișinău; str. Bulgară 70, Bălți.

Program: Chișinău: L–S, 10:00–20:00; D, 10:00–18:00. Bălți: L–S, 09:00–19:00; D, 09:00–17:00.

Contacte: 079 797 499 | robertino.md

3. Perna Mea

Perna Mea este un magazin online și fizic pentru copii și mame, cu trei showroomuri în Chișinău. Este o opțiune potrivită pentru părinții care vor să compare mai multe modele de cărucioare înainte de a lua o decizie.

Magazinul are cărucioare de plimbare, sisteme 2 în 1 și 3 în 1, dar și modele pentru gemeni. În sortiment se găsesc branduri precum Lionelo, Tutis, KikkaBoo, Moni, Chicco, Cybex, Joie și Nuna. Prețurile încep de la aproximativ 1 999 de lei pentru un cărucior de plimbare, iar modelele mai scumpe pot ajunge până la 37 999 de lei.

În Chișinău, livrarea este gratuită. Pentru suburbii și restul țării, costul se calculează pe site, în funcție de produs și adresă. Plata se poate face online sau la livrare. În Chișinău, poți achita cash ori cu cardul la curier, iar în alte regiuni plata se face cash la curier sau online, în funcție de opțiunea aleasă.

Avantaj: trei showroomuri în Chișinău și o varietate mare de modele.

Dezavantaj: magazinele fizice sunt disponibile doar în capitală.

Adrese: bd. Mircea cel Bătrân 7; bd. Dacia 35; str. Mitropolit Dosoftei 115.

Program: L–S, 10:00–20:00; D, 10:00–18:00.

Contacte: 068 799 292 | pernamea.md

4. Baby-Boom

Baby-Boom este o rețea de magazine pentru copii, cu mai multe locații în Chișinău și un magazin în Bălți. Este o variantă comodă pentru părinții care vor să aleagă un punct fizic mai aproape de casă și să vadă căruciorul înainte de cumpărare.

Oferta include cărucioare de plimbare, sisteme 2 în 1, 3 în 1 și 4 în 1, modele pentru gemeni, dar și variante pentru tripleți. Printre brandurile disponibile se numără Cybex, CAM, Chipolino, KinderKraft, Peg Perego și Jane. Prețurile pornesc de la aproximativ 1 510 lei pentru un cărucior de plimbare și pot ajunge până la aproximativ 23 690 de lei.

În Chișinău, livrarea este gratuită pentru comenzile de la 200 de lei. În restul Moldovei, livrarea prin Nova Post este gratuită pentru comenzile de la 400 de lei, iar pentru comenzile mai mici costul pornește de la aproximativ 65 de lei. Pentru cărucioare, în cele mai multe cazuri, pragul de livrare gratuită este depășit.

Avantaj: multe magazine fizice și livrare gratuită de la praguri mici.

Dezavantaj: ratingul și experiența în magazin pot varia în funcție de locație.

Adrese: bd. Traian 10; str. Arborilor 21, et. 3; str. Vieru 13/1; bd. Moscovei 3; str. Bucuriei 1/7; Calea Ieșilor 10, et. 2; str. Ștefan cel Mare și Sfânt 6/1, Bălți.

Program: diferă în funcție de magazin, dar e între 09:00–20:00 sau între 10:00–22:00.

Contacte: 068 691 828 | baby-boom.md

5. NewKids

NewKids este un magazin online cu două showroomuri în Chișinău, orientat spre produse pentru copii de la branduri internaționale. Este potrivit pentru părinții care caută modele moderne, inclusiv cărucioare din segmentul premium.

În ofertă sunt cărucioare de plimbare, sisteme 2 în 1 și 3 în 1, dar și cărucioare pentru gemeni. Printre brandurile disponibile se numără Anex, Cybex, Bugaboo, Joie, Joolz, Nuna și Chicco. Prețurile încep de la aproximativ 3 290 de lei pentru un cărucior de plimbare și pot ajunge până la 39 995 de lei pentru unele modele Cybex.

Livrarea standard este disponibilă în Chișinău, suburbii și în toată Moldova. În Chișinău, livrarea este gratuită de la 1 200 de lei, în suburbii de la 2 000 de lei, iar în țară de la 7 000 de lei. Sub aceste praguri, livrarea costă 100 de lei în Chișinău, 150 de lei în suburbii și 100–150 de lei în alte localități, în funcție de zonă. Există și livrare expres în Chișinău, contra cost.

Avantaj: două showroomuri și branduri cunoscute, inclusiv modele premium.

Dezavantaj: pragul pentru livrare gratuită în țară este mai mare decât la alte magazine.

Adrese: str. Armenească 45A; bd. Mircea cel Bătrân 41B.

Program: L–V, 10:00–20:00; S, 10:00–19:00; D, 10:00–18:00.

Contacte: 078 01 09 09 | newkids.md

6. MiniMax

MiniMax este un magazin cu produse pentru copii, unde părinții pot găsi și cărucioare pentru diferite etape și necesități. Magazinul are showroom în Chișinău și permite comandarea produselor online.

Sortimentul include cărucioare de plimbare, sisteme 2 în 1 și 3 în 1, dar și modele pentru gemeni. Printre brandurile disponibile se numără Cybex, Anex, Carrello, Muuvo, Cavoe și Easywalker. Prețurile pornesc de la aproximativ 2 200 de lei pentru un cărucior de plimbare, iar sistemele 2 în 1 pot ajunge până la aproximativ 15 790 de lei.

Magazinul menționează livrare în toată Moldova, iar plata online cu cardul este disponibilă. În datele disponibile nu apar clar costurile de livrare, pragurile pentru livrare gratuită sau opțiunile de rate, de aceea aceste detalii trebuie verificate înainte de comandă.

Avantaj: branduri cunoscute și posibilitatea de a cumpăra online.

Dezavantaj: informațiile despre livrare și metodele de plată sunt mai puțin detaliate decât la alte magazine.

Adresă: str. Nicolae Testemițanu 17/6, Chișinău.

Program: L–S, 09:00–20:00; D, 10:00–18:00.

Contacte: 061 098 399 | mini-max.md

7. Oana Bebe

Oana Bebe este un magazin online și fizic din Chișinău, cu produse pentru bebeluși și copii. În categoria cărucioare, oferta este mai concentrată, dar include branduri cunoscute și modele pentru mai multe nevoi.

Magazinul are cărucioare de plimbare, sisteme 2 în 1 și modele pentru gemeni. Pe site există categoria 3 în 1, dar în datele analizate nu au fost identificate modele active în această categorie. Printre brandurile disponibile se numără Anex, Muuvo, Carello, Tutis, Cybex și Noordi. Prețurile pornesc de la aproximativ 3 760 de lei pentru un cărucior de plimbare și ajung până la aproximativ 12 990 de lei.

În Chișinău, livrarea este gratuită. Pentru alte localități, costul este de aproximativ 100 de lei până în raion și 150 de lei pentru raion + sat. Plata se poate face numerar, cu cardul bancar sau prin transfer.

Avantaj: showroom fizic în Chișinău și livrare gratuită în capitală.

Dezavantaj: sortimentul este mai restrâns, mai ales la sistemele 3 în 1.

Adresă: str. Alecu Russo 15, Chișinău.

Program: L–S, 10:00–20:00; D, 10:00–18:00.

Contacte: 060 223 422 | oanabebe.md

Cum economisești timp la cumpărături?

Dacă ești în căutarea unui cărucior în Chișinău, merită să compari nu doar prețurile, ci și sortimentul, brandurile disponibile și posibilitatea de a testa modelul în showroom. Alege magazinul care îți oferă cel mai bun echilibru între buget, consultanță și comoditatea de a vedea căruciorul pe viu înainte de cumpărare.

*Acest articol este un produs comercial