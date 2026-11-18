Autorul Dumitru Cojuhari și copiii săi, Dumitrița și Teodor, au acceptat o provocare dulce: fiecare a pregătit propriul tort. Tatăl a ales o combinație de cremă de brânză, mango și zmeură, în timp ce cei mici au venit cu idei creative și au făcut cele mai multe năzbâtii, împrăștiind făină și ouă prin bucătărie. Cum s-a desfășurat competiția, aflați dintr-un material marca „O Seară Perfectă”.

Competiția a început cu mici rivalități între frați

Dumitru Cojuhari a mărturisit că era pregătit pentru provocare, însă entuziasmul copiilor săi îl depășea cu mult. Acesta știa deja ce combinație va folosi pentru interiorul tortului, dar încă nu era decis cum îl va decora.

„Eu sunt gata, eu sunt pregătit. Văd că entuziasmul copiilor e mult mai mare decât entuziasmul meu. Uite cum și ei deja învârt, au văzut deja totul. Eu, cât de cât, deja știu ce voi face, cum o să arate tortul meu în interior, dar în exterior încă nu m-am gândit cum. Eu pe parcurs sigur că îmi vin idei. Uite câte ingrediente avem și acolo mai avem și decor, așa că, cu siguranță, facem un tort foarte frumos”, a povestit acesta.

Familia a fost împărțită în trei echipe, iar rivalitatea s-a făcut simțită încă de la început, mai ales între cei mici. Dumitrița și Teodor au avut opinii diferite despre cine se va descurca mai bine, iar glumele și amenințările cu frișcă, ouă și ciocolată nu au întârziat să apară.

Dumitrița își surprinde familia cu deserturi în weekend

Deși acasă nu gătesc foarte des împreună, Dumitru spune că cei mici au deja experiență în bucătărie. Mai ales în weekend, Dumitrița obișnuiește să le pregătească celor dragi micul dejun sau diferite deserturi.

„Acasă noi gătim mai rar, dar copiii, mai ales Dumitrița, deja în weekend ne surprind cu mic dejun și la început era mic dejun cumva să ne bucure pe noi. Acum eu am observat tactica Dumitriței, ea face sau pancakes-uri, sau face un tort sau ceva biscuiți. Cu siguranță își face ceva pentru ea și pentru Teodor, tot îl întreabă ce își dorește și el, că odată a făcut și nu l-a întrebat și el era cam supărat”, a dezvăluit Dumitru Cojuhari.

Între timp, atmosfera din bucătărie a devenit tot mai animată. Făina și ouăle au ajuns peste tot, iar copiii s-au bucurat din plin de libertatea de a face mici năzdrăvănii. Nici reporterul nu a scăpat de distracția celor mici.

Ce spune Dumitru despre șansele copiilor săi în competiție

Întrebat dacă se consideră un concurent de temut, Dumitru a recunoscut că cei mici sunt convinși că vor câștiga. Tatăl spune că i-a încurajat întotdeauna să aibă încredere în propriile forțe și să ducă la bun sfârșit ceea ce își propun. Totuși, provocarea le-a oferit și ocazia să facă lucruri pe care, în mod obișnuit, nu le-ar putea face acasă.

„Ei așa spun că noi i-am învățat să aibă încredere în ei, să lucreze și să-și facă ce își pun în plan, așa că ei cu siguranță vor face ceva gustos, dar pentru dânșii e important să facă diferite năzdrăvănii care nu au voie să le facă acasă. Voi, dacă le-ați dat frâu liber să-și facă năzdrăvănii, ei fac din plin. Sunt sigur, Dumitriței îi va reuși foarte bine, că ea se pricepe foarte bine, la Teodor probabil o să fie doar năzdrăvănii. Eu sper să nu, dar să nu dărâme nimic”, a glumit Dumitru.

Cum au arătat torturile pregătite de familia Cojuhari

După agitația din bucătărie, cei trei au ajuns la finalul provocării, iar rezultatele au fost diferite, chiar dacă au pornit de la aceleași ingrediente și au avut la dispoziție același timp.

Dumitru s-a declarat încântat de faptul că fiecare a ales să-și pregătească desertul în propriul stil. Dumitrița a respectat ideea pe care și-a propus-o, în timp ce Teodor a preferat o variantă simplă, fără cremă, dar cu mult decor deasupra. Tortul său a avut o tematică inspirată din toate anotimpurile, cu elemente de primăvară, vară, iarnă și Crăciun, dar și cu o albinuță.

La rândul său, Dumitru a ales o combinație de arome care îl reprezintă. În interior a pus cremă de brânză, gem de mango și zmeură, iar deasupra a adăugat ciocolată cu nuci și zmeură, pentru a îmbina gustul dulce cu cel acrișor.

„Eu i-am pus în interior foarte mult cream cheese, gem de mango și zmeură. E combinația mea preferată, când este și dulce, să fie chiar foarte dulce, dar acest dulce să fie cumva echilibrat cu acrișor. Asta este combinația mea preferată. Plus i-am făcut deasupra cu ciocolată. Ciocolata însăși are și tot un fel de crunch, un fel de nucușoare. Mie îmi place să fie și când o mănânci se aude cront, cront, cront. Și iarăși i-am pus acrișor deasupra cu zmeură”, a explicat Dumitru Cojuhari.

La final, dincolo de aspectul torturilor și de cine s-ar fi putut considera câștigător, provocarea le-a oferit celor trei ocazia să petreacă timp împreună, să râdă și să se bucure de o experiență diferită în familie.