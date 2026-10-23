Pe 7 noiembrie, Prof. dr. Elvira Brătilă, coordonator al Centrului de Diagnostic și Tratament al Endometriozei Memorial România, primește paciente la Spitalul Repromed. Sunt disponibile 30 de locuri.

Durerile menstruale intense, durerea pelvină care nu trece sau disconfortul în timpul contactului sexual sunt adesea acceptate ca ceva firesc. În multe cazuri, ele pot ascunde endometrioza, o afecțiune ginecologică frecventă, dar încă diagnosticată târziu. Pentru ca pacientele din Chișinău să poată primi o evaluare specializată aproape de casă, Spitalul Repromed găzduiește, pe 7 noiembrie 2026, consultații dedicate endometriozei, susținute de Prof. dr. Elvira Brătilă, medic din România cu o vastă experiență în diagnosticul și tratamentul chirurgical al endometriozei, acreditată internațional de Surgical Review Corporation (SRC) cu titlurile „Master Surgeon in Complex Endometriosis Care” și „Master Surgeon in Robotic Surgery”.

Dr. Elvira Brătilă/ Repromed

Ce este endometrioza

Endometrioza apare atunci când un țesut asemănător mucoasei uterine se dezvoltă în afara uterului, provocând inflamație și cicatrici. Se estimează că afectează aproximativ una din zece femei aflate la vârsta fertilă. Boala se manifestă diferit de la o femeie la alta, iar severitatea simptomelor nu reflectă întotdeauna extinderea leziunilor.

Simptome care merită investigate:

dureri menstruale intense;

durere pelvină persistentă;

durere în timpul contactului sexual;

în unele cazuri, dificultăți în a rămâne însărcinată.

În formele profunde, boala poate afecta și organe vecine, precum vezica urinară, ureterele sau intestinul. Tocmai de aceea, evaluarea trebuie făcută de un medic cu experiență în acest domeniu.

De ce diagnosticul este pus cu întârziere

Simptomele pot fi confundate cu alte afecțiuni sau considerate o parte inevitabilă a menstruației. Conform studiilor, timpul mediu până la diagnostic este de ani de zile, între patru și doisprezece. Iată de ce, informarea corectă contează mai ales pentru femeile care amână consultația din cauza simptomelor recurente.

Cum se stabilește diagnosticul

Evaluarea pornește de la istoricul medical și de la manifestările clinice, corelate cu investigațiile recomandate de medic. Ecografia transvaginală specializată, realizată de un medic cu experiență în endometrioză, este una dintre principalele metode de diagnostic: permite identificarea leziunilor și evaluarea extinderii bolii. Nu întotdeauna este nevoie de operație pentru a începe tratamentul. Deocamdată nu există un tratament care vindecă definitiv boala, dar simptomele pot fi controlate prin medicație sau, în anumite situații, prin chirurgie. Alegerea depinde de situația fiecărei paciente.

Cine este specialista care va consulta la Chișinău

Prof. dr. Elvira Brătilă este medic primar obstetrică-ginecologie, cu peste 20 de ani de experiență în chirurgia ginecologică minim invazivă. A efectuat peste 2.000 de intervenții pentru forme severe de endometrioză profundă, inclusiv cazuri cu afectare vezicală, ureterală sau intestinală multiplă. Peste 99% dintre aceste intervenții au fost realizate prin tehnici minim invazive, inclusiv chirurgie robotică.

La Spitalul Memorial Băneasa coordonează singurul Centru de Excelență din România acreditat de Surgical Review Corporation (SRC) pentru endometrioza complexă, cu acreditarea internațională EuroEndoCert. Este deținătoarea titlurilor internaționale Master Surgeon in Complex Endometriosis Care și Master Surgeon in Robotic Surgery și primul chirurg ginecolog din România care a introdus chirurgia robotică (platforma da Vinci) în ginecologie. Este și președinte al Societății Române de Obstetrică și Ginecologie, precum și președinte fondator al Societății Est-Europene de Endometrioză și Fertilitate.

La Chișinău, ea va fi însoțită de dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generală, specializat în chirurgia formelor complexe de endometrioză cu afectare intestinală. Împreună vor evalua fiecare caz și vor recomanda opțiuni de tratament adaptate nevoilor fiecărei paciente.

Consultațiile de la Repromed

Vizita face parte din efortul Spitalului Repromed de a aduce în Chișinău specialiști recunoscuți și expertiză medicală de nivel înalt. Inițiativa se desfășoară în colaborare cu Spitalul Memorial România, parte a grupului internațional Memorial Healthcare Group. Repromed asigură spațiul, echipa și organizarea, iar pacientele sunt primite într-un spital multidisciplinar, cu investigații și specialiști la îndemână.

Consultația se adresează femeilor cu simptome care ridică suspiciunea de endometrioză, celor cu diagnostic deja stabilit și celor care își doresc o a doua opinie.

Informații practice

Data: 7 noiembrie 2026

Locul: Spitalul Repromed, str. Valea Crucii 19, Chișinău

Ce include: Consultații și investigații ecografice, cu Prof. dr. Elvira Brătilă

Locuri disponibile: 30, în ordinea înscrierii

Înscriere: Prin formularul de înscriere sau la telefon: 022 955 500

După completarea formularului, pacientele vor fi contactate individual pentru confirmare și programare.

Informațiile din acest material au caracter general și nu înlocuiesc consultația medicală.

Material realizat în contextul colaborării dintre Spitalul Repromed și Spitalul Memorial România.

*Acest articol este un produs comercial