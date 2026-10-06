Epilarea cu laser pare simplă: alegi un aparat, faci câteva ședințe și scapi definitiv de păr. În realitate, nu e așa. Rezultatul depinde de mult mai mult. Contează ce tehnologie este aleasă, ce tip de piele și fir ai, cât de corect sunt setați parametrii, dacă respecți intervalele dintre ședințe și, foarte important, cine efectuează procedura.

Diana Flocea, fondatoarea Perfect Skin Moldova - unicul centru specializat în toate tipurile de epilare, cu peste 10 ani de experiență în domeniu – spune că una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea laserului după reclamă, preț sau după recomandarea unei prietene.

„Nu există un laser perfect pentru toată lumea. Există metoda și schema potrivită pentru pielea, firul și zona fiecărei persoane”.

Perfect Skin/ Arhiva Personală

Laser Diodă, Alexandrite sau Nd-YAG?

În epilarea cu laser sunt folosite, în principal, trei tehnologii: laserul diodă, laserul Alexandrite și laserul Nd-YAG.

Laserul diodă este potrivit în special pentru fire mai groase și mai închise la culoare și o piele deschisă până la medie (fototip I-IV). Zona intimă, axilele și picioarele până la genunchi, de obicei, dau cele mai bune rezultate. E laserul care se face pe gel.

Laserul Alexandrite poate fi foarte eficient pentru pielea mai deschisă (fototip I-III) și fire mai puțin pigmentate. Potrivit pentru firele pe care nu le vede laserul diodă. De obicei, brațele, partea de sus a picioarelor sau după 3-4 ședințe de laser diodă, când firele s-au mai deschis. Laser fără contact.

Laserul Nd-YAG este utilizat în special pentru pielea mai închisă la culoare (fototip IV-VI) și pentru anumite zone mai pigmentate.

Dar aici este partea importantă: nu clienta trebuie să aleagă aparatul. Specialistul trebuie să aleagă tehnologia potrivită. Uneori, chiar la aceeași persoană, pot fi folosite tehnologii diferite pentru zone diferite.

Experiența acumulată în peste 10 ani de lucru cu toate metodele de epilare arată un lucru simplu: rezultatul bun nu începe cu aparatul, ci cu alegerea corectă a metodei.

Câte ședințe sunt necesare?

Aici apar cele mai multe așteptări greșite. Epilarea cu laser nu se termină, de regulă, după 3–4 ședințe. În medie, un protocol poate ajunge la aproximativ 10–12 ședințe, desfășurate pe o perioadă de până la aproximativ doi ani.

Motivul este simplu: părul nu crește tot odată. Laserul acționează eficient doar asupra firelor aflate într-o anumită fază de creștere. Faza activă.

De aceea, intervalul dintre ședințe trebuie respectat. Mai des nu înseamnă mai repede. Dacă ședințele sunt făcute prea devreme, rezultatul poate fi mai slab.

Perfect Skin/ Arhiva Personală

Laserul este definitiv?

Nu în sensul în care nu va mai apărea niciodată niciun fir. Epilarea cu laser oferă o reducere importantă și de lungă durată a părului. Un rezultat bun poate însemna o reducere de aproximativ 70-80%, iar firele rămase devin, de regulă, mai rare și mai fine.

În timp, pot apărea fire noi din cauza schimbărilor hormonale, vârstei sau altor factori. De aceea, uneori sunt necesare și ședințe de întreținere.

Este mai corect să vorbim despre epilare progresiv definitivă, nu despre „100% definitiv pentru totdeauna”.

De la ce vârstă se poate începe?

În anumite situații, epilarea laser poate fi începută de la aproximativ 16-18 ani, dacă există indicații și după o evaluare corectă.

La această vârstă, organismul este încă în schimbare, de aceea este important ca specialistul să explice clar ce rezultate pot fi obținute și dacă procedura este potrivită.

Contează aparatul?

Foarte mult. Chiar dacă mulți specialiști afirmă contrariul. Dar un aparat bun nu este suficient. Contează ca echipamentul să fie de calitate, bine întreținut și folosit de un specialist cu experiență.

Pentru că același laser poate da rezultate foarte diferite în funcție de parametrii aleși și de modul în care este adaptat fiecărei persoane.

Concluzii și recomandări finale

Epilarea cu laser poate oferi rezultate foarte bune atunci când este aleasă corect tehnologia, sunt respectate intervalele dintre ședințe, iar procedura este realizată cu un echipament de calitate și de un specialist cu experiență.

Dar este important de înțeles și altceva: nu orice problemă legată de părul nedorit se rezolvă neapărat cu laser. În unele cazuri, poate fi nevoie de o altă tehnologie, de combinarea mai multor metode sau chiar de schimbarea completă a metodei de epilare pe care ai folosit-o până acum.

De aceea, înainte de a cumpăra un abonament, merită să faci o evaluare și să afli ce metodă ți se potrivește cu adevărat, de câte ședințe ai putea avea nevoie și ce rezultat este realist în cazul tău.

Uneori soluția este laserul. Alteori poate fi electroepilarea, zahărul, ceara sau o combinație între metode.

Tocmai de aceea, alegerea centrului și a specialistului este la fel de importantă ca alegerea aparatului.

Pentru o consultație și stabilirea unei scheme individuale de epilare, te poți adresa la Perfect Skin Moldova, bd. Dacia 23, Chișinău.

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Perfect Skin/ Arhiva Personală

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