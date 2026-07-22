În mediul economic actual succesul pe piețele externe depinde tot mai mult de capacitatea companiilor de a oferi condiții comerciale flexible. Importatorii cer tot mai des termene de plată extinse (60-90 de zile), iar exportatorii se află în fața unei dileme: să solicite plata în avans pentru siguranță sau să accepte plata amânată pentru a câștiga contractul și a păstra relația cu clientul?

Factoringul de Export de la OTP Bank elimină această dilemă.

Tu livrezi marfa, încasezi banii imediat, iar clientul tău extern plătește la termen.

De ce să alegi Factoring de Export?

Siguranță maximă: OTP Bank preia 100% riscul de neplată al clientului extern. Practic îl poți utiliza ca o garanție cu opțiunea de finanțare inclusă.

Lichiditate imediată: Încasezi fără regres în cont până la 90% din valoarea facturii în ziua exportului, dacă optezi pentru finanțarea creanței.

Flexibilitate comercială: Poți oferi termene de plată competitive până la 120 de zile, fără presiune pe lichiditățile proprii.

Structură financiară optimizată: nu generează datorii în bilanțul contabil și nu necesită garanții materiale.

100% Digital prin e-Factoring

Prin e-Factoring – singura platformă complet digitală din Republica Moldova,

ai acces la bani imediat, fără drumuri la bancă. În plus, prin calitatea OTP Bank de membru Factors Chain International (FCI), beneficiezi de suport local direct în peste 90 de țări, eliminând barierele lingvistice sau culturale cu debitorii tăi.

Astăzi, un client extern poate fi dispus să achite în avans. Mâine, însă, același client poate alege un concurent care îi oferă termene de plată extinse.

Transformă termenele de plată din concesie într-un avantaj comercial negociabil și crește-ți afacerea în siguranță!

Contactează echipa de experți OTP Bank pentru o consultație gratuită:

Telefon: +373 22 812 400 | +373 22 812 338

Email: factoring@otpbank.md

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