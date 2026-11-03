Trei ani de activitate, experiență și servicii stomatologice oferite la standarde înalte. Fav Dental Clinic marchează această aniversare prin inaugurarea unui nou centru stomatologic, situat pe strada Alba Iulia 75K.

Trei ani de activitate și o echipă de specialiști

În cei trei ani de activitate, clinica a reușit să dezvolte o echipă de specialiști și să ofere pacienților servicii medicale de calitate. Despre parcursul clinicii și experiența acumulată a vorbit fondatorul Fav Dental Clinic, Andrei Fanea.

„Proiectul Fav Dental Clinic împlinește trei ani, au fost trei ani în care am reușit să oferim servicii medicale de calitate, am reușit să închegăm o echipă bine pregătită și totodată să înțelegem care sunt necesitățile societății de astăzi”, a declarat Andrei Fanea, fondatorul Fav Dental Clinic.

Gama serviciilor oferite acoperă atât tratamente stomatologice obișnuite, cât și intervenții complexe, precum reabilitări implanto-protetice, reconstrucții osoase și augmentări gingivale.

„Serviciile prestate de Fav Dental Clinic implică reabilitări implanto-protetice, reconstrucții osoase, augumentări gingivale, tratamentul cariilor, proceselor inflamatorii a bolii paradontale”, a explicat Andrei Fanea.

O nouă sucursală pe strada Alba Iulia 75K

Aniversarea celor trei ani de activitate vine și cu o nouă etapă în dezvoltarea clinicii. Echipa Fav Dental Clinic își extinde activitatea prin inaugurarea unei noi sucursale, situate pe strada Alba Iulia 75K.

„Fav Dental Clinic împlinește trei ani de activitate plus se decschide o sucursală nouă aici la Alba Iulia 75k suntem foarte bucuroși și așteptăm pe toți”, a menționat Alexandru Ivarlac, medic terapeut endotent în cadrul Fav Dental Clinic.

Experiența pacienților, bazată pe încredere și comunicare

Pentru pacienți, relația cu medicul și încrederea sunt aspecte importante încă de la prima vizită. Alexandru Leșan, unul dintre pacienții clinicii, a povestit cum a început experiența sa la Fav Dental Clinic.

„Prima vizită a fost cu Domnu Andrei o discuție destul de simplă și cu înțelesm după care mi-a transmis încredere și o forță de a continua”, a povestit Alexandru Leșan, pacient Fav Dental Clinic.

Fav Dental Clinic – FOCUS. VIZIUNE. ATITUDINE.

Fav Dental Clinic/ Arhivă personală

Fav Dental Clinic/ Arhivă personală

Fav Dental Clinic/ Arhivă personală

Fav Dental Clinic/ Arhivă personală

Fav Dental Clinic/ Arhivă personală

Fav Dental Clinic/ Arhivă personală

Fav Dental Clinic/ Arhivă personală

*Acest articol este un produs comercial