La Chișinău a avut loc reuniunea comună de pediatrie dintre Republica Moldova și Turcia, în colaborare cu societățile de pediatrie din cele două țări, la care au participat peste 300 de persoane.

reședintele Asociației Pediatrice din Turcia, Özgür Kasapçopur, a subliniat importanța protejării sănătății copiilor și rolul medicilor pediatri în prevenirea și tratarea bolilor.

„Copiii sunt o parte foarte importantă a vieții. Ei sunt un dar neprețuit. Toți medicii pediatri se ocupă de tratarea bolilor la copii și, mai ales, de menținerea și protejarea sănătății acestora”, a menționat Özgür Kasapçopur.

La rândul său, Ninel Revenco, doctor habilitat în științe medicale și profesor universitar, a evidențiat importanța colaborării dintre specialiștii din cele două țări.

„Este importantă această reuniune între specialiștii din țara noastră și Republica Turcă pentru a iniția o colaborare științifică, medicală, studii clinice într-un singur scop: îmbunătățirea calității asistenței medicale copiilor și transpunerea acelor idei că viitorul contează, iar fiecare copil din Republica Moldova contează, iar de aceea mulțumim foarte mult Președintelui Sociației Pediatrice din Turcia, domnul profesor Özgür pentru inițiativă și pentru că acceptat și a dat curs acestei invitații”, a declarat Ninel Revenco.

Un parteneriat de peste 13 ani

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul necondiționat al companiilor Orzax și Bioslo Pharma.

Mariana Rusu, director general Bioslo Pharma, a vorbit despre parteneriatul de lungă durată cu Orzax și despre importanța organizării conferinței la Chișinău.

„Suntem prima țară către care ei au exportat. Avem un parteneriat deja de mai mult de 13 ani împreună cu Orzax”, a menționat Mariana Rusu.

Neslihan Hotoğlu, director de comerț exterior Orzax, s-a declarat încântată de participarea specialiștilor din cele două țări și de colaborarea cu organizațiile profesionale din domeniul pediatriei.

„Astăzi suntem foarte încântați și mândri să ne aflăm aici, în Moldova. Am adus împreună 200 de medici pediatri din Turcia și Moldova, iar acest lucru ne bucură și ne onorează. În calitate de brand de top, de încredere, pe piața suplimentelor alimentare din Turcia, colaborăm cu Asociația Turcă de Pediatrie și Societatea Pediatrilor din Moldova”, a declarat Neslihan Hotoğlu.

Dorina Agachi, medic pediatru și reprezentantă a comunității medicale, a evidențiat importanța schimbului de experiență și a colaborării dintre specialiști.

„Ne bucurăm foarte mult că suntem onorați de prezența unui număr mare de doctori, colegi de-ai noștri. Așa cum a menționat și președintele Asociației de Pediatrie din țara noastră, nu există frontiere atunci când vine vorba despre pediatrie. Discutăm despre numeroase probleme actuale. În medicină nu există un început și un sfârșit, ci o continuitate, iar evenimentul de ieri și de astăzi contribuie la dezvoltarea și aprofundarea acestor subiecte. Suntem profund recunoscători companiei Orzax, care este organizatorul principal al acestui eveniment, precum și partenerului nostru Bioslo Pharma, distribuitorul produselor Orzax din Turcia în Republica Moldova”, a declarat Dorina Agachi.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența Excelenței Sale Nazmiye Başaran, ambasadoarea Republicii Turcia în Republica Moldova, și a Olgăi Cernețchi, prim-prorector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

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