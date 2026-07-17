FLYONE continuă să își extindă rețeaua de zboruri, lansând o nouă destinție - Baku, capitala Azerbaidjanului.

Astăzi, 16 iulie 2026, a fost dat operată prima cursă, oferind pasagerilor o nouă oportunitate de a descoperi unul dintre cele mai spectaculoase orașe din regiunea Caucazului.

Baku este o destinație care îmbină armonios tradiția și modernitatea. Orașul este recunoscut pentru centrul său istoric inclus în patrimoniul mondial UNESCO, arhitectura spectaculoasă, promenada de pe malul Mării Caspice și oferta diversificată de atracții culturale, gastronomice și de business.

Directorul General FLYONE, Mircea Maleca, a declarat: „ Lansarea rutei spre/din Baku reprezintă un nou pas în dezvoltarea rețelei FLYONE și în consolidarea conexiunilor dintre Republica Moldova și noi piețe internaționale. Ne dorim să oferim pasagerilor noștri acces la destinații atractive, să facilităm mobilitatea și să contribuim la dezvoltarea relațiilor economice, turistice și culturale dintre cele două țări.”

Pentru a le oferi pasagerilor mai multă flexibilitate în planificarea călătoriilor, zborurile spre Baku vor fi operate de 3 ori pe săptămână, în zilele de marți, joi și sâmbătă.

Prin inaugurarea rutei Chișinău–Baku, FLYONE continuă strategia de dezvoltare a rețelei sale de zboruri și își consolidează poziția de companie aeriană care aduce destinațiile importante mai aproape de pasagerii săi.

Biletele sunt disponibile pe site-ul oficial www.flyone.eu și prin intermediul aplicației mobile FLYONE.

Despre FLYONE

FLYONE a fost lansată în 2016 și a devenit cea mai mare companie aeriană din Republica Moldova, operând cu cea mai mare flotă de aeronave de tip Airbus A320 și A321.

În 2022, compania a devenit membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA).

În 2023, compania a reînnoit certificarea IOSA — cel mai înalt standard de siguranță în managementul operațional — și a atins pragul de 2 milioane de pasageri transportați, lansând 14 rute noi și extinzând flota cu încă 3 aeronave.

În 2024, FLYONE a lansat noi destinații, răspunzând cererii tot mai mari pentru conexiuni directe și înregistrând un record de 2,4 milioane de pasageri.

În 2025, compania a transportat peste 3 milioane de pasageri și a operat peste 18.000 de zboruri, consolidându-și poziția de lider regional. Totodată, FLYONE a continuat extinderea flotei și a fost inclusă în clasamentul „SEE TOP 100 – cele mai dinamice companii” din Europa de Sud-Est.

FLYONE leagă Chișinăul cu destinații populare precum: Batumi, Baku, Malaga, Geneva, Palma de Mallorca, Alicante, Praga, Dubai, Bologna, Milano, Berlin, Tbilisi, Frankfurt, Tel Aviv, Luton, Stansted, Parma, Verona, Dublin, Lisabona, Paris, Istanbul, Erevan, Bruxelles, Düsseldorf, Nisa, Amsterdam, Barcelona, Tirana, Tunisia, Antalya, Bodrum, Heraklion, Sharm El-Sheikh, Tivat și Hurghada.

*Acest articol este un produs comercial