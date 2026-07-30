Endoscopia digestivă este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de investigare a tubului digestiv. Atunci când medicul recomandă atât gastroscopia (examinarea esofagului, stomacului și duodenului), cât și colonoscopia (examinarea colonului și rectului), pacienții pot alege să le efectueze în aceeași ședință. Această abordare modernă aduce beneficii importante atât pentru pacient, cât și pentru medicul endoscopist.

Avantaje pentru pacient

• Un singur episod de pregătire și sedare – nu mai este nevoie ca pacientul să treacă de două ori prin procesul de pregătire și anestezie.

• Confort sporit – investigațiile sunt realizate o singură dată, reducând stresul și emoțiile asociate.

• Diagnostic complet și rapid – medicul poate examina întreg tubul digestiv într-o singură procedură, ceea ce duce la stabilirea mai rapidă a diagnosticului.

• Economisirea timpului – o singură vizită medicală și câteva ore de recuperare.

Avantaje pentru medicul endoscopist

• Eficiență medicală – două proceduri sub singură sedare și permit evaluarea completă pentru un diagnostic complet.

• Corelarea directă a rezultatelor – leziunile descoperite pot fi analizate în context, facilitând decizii medicale mai precise.

• Optimizarea resurselor – timp câștigat pentru medic și echipa medicală, cu impact pozitiv asupra organizării activității.

endolife/ Arhiva endolife

Când este recomandată?

Gastro-colonoscopia în aceeași ședință este recomandată pacienților care prezintă:

• simptome digestive complexe (arsuri gastrice, dureri abdominale, tulburări de tranzit, sângerări);

• antecedente familiale de boli digestive;

• suspiciuni de afecțiuni ce pot afecta concomitent mai multe segmente ale tubului digestiv.

Realizarea gastro-colonoscopiei într-o singură procedură reprezintă o soluție modernă, eficientă și sigură. Pacientul beneficiază de confort și economie de timp, iar medicul endoscopist de o investigație completă, într-un cadru organizat.

endolife/ Arhiva endolife

Centrul Medical Endolife oferă investigații endoscopice moderne – gastroscopie și colonoscopie, realizate inclusiv în aceeași ședință, pentru un diagnostic rapid, complet și eficient. Procedurile sunt efectuate cu sedare intravenoasă, pentru un confort sporit al pacientului, fiind realizate cu echipamente endoscopice de ultimă generație care asigură o acuratețe ridicată în depistarea afecțiunilor tractului digestiv.

SERVICII MEDICALE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ ȘI TEHNICI UNICE ÎN ȚARĂ

Unul dintre elementele care diferențiază centrul este introducerea unor servicii avansate, disponibile exclusiv în cadrul Endolife. Printre acestea se numără:

Ecoendoscopia – combinație între imagistică și endoscopie, care oferă o perspectivă detaliată a organelor interne.

Endocitoscopia – tehnică ultramodernă ce permite observarea structurilor celulare fine, oferind informații de o precizie remarcabilă.

Endoscopia arborelui bronșic – metodă adaptată explorării căilor respiratorii.

Endoscopia liniară a sistemului pancreato-biliar – procedură specializată pentru vizualizarea și evaluarea complexului hepatobiliopancreatic.

pH-metria esofagiană 24 de ore și manometria esofagiană de înaltă rezoluție – investigații esențiale pentru analiza funcției esofagiene la pacienții cu simptome persistente.

Biopsia ghidată prin fuziune a prostatei – procedură modernă pentru depistarea formațiunilor de mici dimensiuni.

Programează-te la Centrul Medical Endolife și beneficiază de investigații realizate în condiții de siguranță, profesionalism și confort. Un consult la timp poate face diferența în prevenirea și tratarea afecțiunilor digestive.

endolife/ Arhiva endolife

Telefon: 022 80 65 65

Pentru mai multe informații, ne puteți urmări pe Facebook, Instagram și TikTok.

Centrul Medical Endolife, Timp pentru viață!

*Acest articol este un produs comercial