Divizia Bănci Internaționale lansează o nouă rețea de consultanți inspirată de modelul Fideuram: primii consultanți sunt deja operaționali în Slovacia și Ungaria, obiectivul fiind atingerea unui număr de aproximativ 1.200 de profesioniști în țările în care Divizia este prezentă până la finalul perioadei Planului de Afaceri.

Intesa Sanpaolo intră într-o nouă etapă a dezvoltării sale internaționale în domeniul Wealth Management & Protection, prin lansarea unui model distinct de consultanță în cadrul Diviziei Bănci Internaționale, inspirat din cele mai bune practici ale Fideuram.

Precum a fost anunțat la lansarea campaniei pentru noua poziționare de brand „Bank on the Right Advice”, în Europa Centrală și de Est și Egipt este introdus un nou model avansat de consultanță, bazat pe recomandări personalizate, relații de lungă durată cu clienții și o flexibilitate operațională sporită.

Această inițiativă reprezintă un nou pas în implementarea Planului de Afaceri 2026–2029, prezentat de Carlo Messina, CEO al Intesa Sanpaolo. Noul model a fost lansat prin constituirea unei prime rețele de Consultanți Financiari, deja operațională în Slovacia și Ungaria, și va fi extins treptat în alte țări: Croația, Serbia, Slovenia, România, Albania, Bosnia și Herțegovina, Moldova, Ucraina, Cehia și Egipt.

Obiectivul este de a ajunge la aproximativ 1.200 de Consultanți Financiari și 2.500 de Manageri Relații cu Clienții până la finalul perioadei Planului de Afaceri, deservind până la aproximativ 1 milion de clienți din segmentul affluent.

Inițiativa valorifică experiența și expertiza dezvoltată de Fideuram, compania care a creat modelul modern de consultanță financiară în Italia și care reprezintă de peste 50 de ani un reper în domeniul Wealth Management și Private Banking. Noul model se va baza pe platforme tehnologice avansate, precum BlackRock’s Aladdin Wealth, și pe modele sofisticate de analiză a riscurilor, cu scopul de a sprijini eficient clienții în diferite condiții de piață.

Consultanții Financiari vor putea oferi servicii și mai apropiate de nevoile clienților, datorită unei flexibilități sporite în ceea ce privește locul și programul de lucru, combinând competențele și cunoștințele băncilor locale cu forța unui grup international - Intesa Sanpaolo. Oferta va include soluții inovatoare de investiții, protecție și consultanță, susținute de expertiza companiilor de produse ale Grupului, inclusiv Eurizon și Intesa Sanpaolo Assicurazioni, precum și de parteneriate strategice cu lideri internaționali în administrarea activelor și soluții de protecție.

„Lansarea rețelei de Consultanți Financiari”, a declarat Paola Papanicolaou, Șefa Diviziei Bănci Internaționale din cadrul Intesa Sanpaolo, „reprezintă un nou pas înainte în dezvoltarea strategică a băncilor noastre internaționale și consolidează rolul acestora ca motor al creșterii Grupului în afara Italiei. Acest parcurs a fost susținut recent de campania „Bank on the Right Advice – Contează pe sfatul potrivit”, care reconfirmă poziția de lider a Intesa Sanpaolo în domeniul Wealth Management & Protection și pe piețele externe, datorită colaborării strânse cu Divizia Wealth Management, condusă de Tommaso Corcos. „Obiectivul nostru”, a continuat Paola Papanicolaou, „este de a îmbunătăți și mai mult nivelul serviciilor și gradul de personalizare în țările din Europa Centrală și de Est și Egipt, valorificând expertiza rețelelor locale de distribuție și sprijinind clienții în deciziile lor financiare în calitate de partener de încredere, capabil să ofere recomandări clare, responsabile și adaptate nevoilor fiecărui client, în cadrul unor relații solide și de lungă durată.”

Paola Papanicolaou/ eximbank.md

Despre EXIMBANK

EXIMBANK este o bancă comercială universală din Republica Moldova, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din Europa. Banca oferă o gamă largă de servicii financiare pentru persoane fizice și juridice, inclusiv soluții financiare personalizate. EXIMBANK se distinge prin angajamentul său față de calitate, având ca scop sprijinirea dezvoltării economice a Republicii Moldova și îmbunătățirea accesului la servicii financiare de înaltă calitate.

Despre Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, cu un portofoliu de credite în valoare de 430 de miliarde de euro și active financiare ale clienților de peste 1.4 trilioane de euro la sfârșitul lunii martie 2026, este cel mai mare grup bancar din Italia, cu o prezență internațională semnificativă. Grupul este un lider european în wealth management și operează o platformă integrată de Wealth Management, Protection și Advisory, construită pe baza propriilor companii de produse și a unor rețele de distribuție aflate integral sub control strategic. Cu o poziție de referință la nivel mondial în ceea ce privește impactul social, Intesa Sanpaolo este, de asemenea, angajată în procesul de decarbonizare și în sprijinirea clienților în tranziția către un model de dezvoltare durabilă. Rețeaua de muzee a băncii, Gallerie d'Italia, găzduiește patrimoniul artistic propriu și proiecte culturale de valoare recunoscută. EXIMBANK, Contează pe sfatul potrivit.

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