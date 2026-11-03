După ani în care a construit un salon, o academie și un brand cunoscut în industria beauty, Mariana Pleșca a ales să transmită mai departe povestea Blanche și să se concentreze pe noi proiecte în educație, mentorat și dezvoltare online.

Unele schimbări nu înseamnă un sfârșit, ci începutul unei etape pentru care ai acumulat experiență, curaj și încredere în propriile forțe.

Pentru Mariana Pleșca, antreprenoare, trainer și mentor în domeniul beauty, ziua de 1 noiembrie a marcat un moment special. În cadrul unui eveniment organizat la Hîncești, aceasta a transmis oficial mai departe brandul Blanche, pe care l-a construit și dezvoltat de-a lungul anilor. Începând cu această etapă, activitatea salonului, academiei și boutique-ului va continua sub conducerea Olgăi, noua proprietară a brandului.

Evenimentul a fost unul încărcat de emoții, recunoștință și amintiri. Pentru Mariana, a reprezentat nu doar o schimbare profesională, ci și un moment de reflecție asupra unui parcurs care a format-o atât ca specialist, cât și ca antreprenoare și om.



„Blanche a fost mult mai mult decât un salon sau o academie. A fost locul în care am învățat să construiesc, să conduc o echipă, să iau decizii, să trec prin provocări și să mă ridic de fiecare dată. Aici am crescut ca specialist, ca trainer, ca antreprenor și, poate cel mai important, ca om”, spune Mariana Pleșca.

Poză de referință/ Arhiva Marianei Pleșca

Poză de referință/ Arhiva Marianei Pleșca

Poză de referință/ Arhiva Marianei Pleșca

Un brand construit cu muncă, curaj și oameni

Povestea Blanche este legată de anii în care Mariana și-a dezvoltat activitatea în industria beauty. De la primele experiențe în domeniul manichiurii până la dezvoltarea unui salon, a unei academii și a unei echipe, fiecare etapă a venit cu lecții și provocări.

În timp, Blanche a devenit un spațiu în care s-au întâlnit specialiști, cursanți, cliente și oameni care au contribuit la dezvoltarea brandului.

Mariana spune că experiențele trăite aici au avut un rol esențial în formarea sa profesională și personală. Au existat momente frumoase, dar și perioade dificile, decizii complicate și situații care au cerut adaptare.

„Tot ce am trăit aici m-a format. Au fost experiențe absolut noi pentru mine, au fost momente bune, momente dificile și provocări din care am avut foarte multe de învățat. Astăzi, toate aceste experiențe sunt un punct de sprijin pentru ceea ce urmează să fac mai departe”, afirmă aceasta.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale evenimentului a fost cel dedicat echipei. Mariana le-a oferit colegelor diplome și cadouri simbolice, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la dezvoltarea Blanche.

„Când am văzut emoția fetelor, când le-am auzit cuvintele și am simțit cât de mult a însemnat pentru ele această perioadă, mi-am dat seama că am construit ceva valoros împreună. Fără ele, acest parcurs nu ar fi fost posibil. Și ele vor rămâne întotdeauna o parte importantă din povestea mea”, spune Mariana.

Transmiterea cheii către Olga, noua proprietară, a fost un alt moment simbolic. Mariana afirmă că a simțit încredere și liniște, știind că brandul va continua să se dezvolte.

„M-am bucurat să știu că Blanche merge mai departe. Am simțit că las acest brand pe mâini bune și că povestea lui va continua cu aceeași dăruire. Pentru mine, este important ca tot ceea ce am construit să aibă continuitate.”

Poză de referință/ Arhiva Marianei Pleșca

Poză de referință/ Arhiva Marianei Pleșca

Poză de referință/ Arhiva Marianei Pleșca

De la educația în manichiură la dezvoltarea trainerilor și a businessurilor

Încheierea acestui capitol nu înseamnă o renunțare la educație. Dimpotrivă, Mariana Pleșca își propune să ducă mai departe experiența acumulată, concentrându-se pe proiecte prin care va ajuta specialiștii și antreprenorii să-și dezvolte activitatea.

În ultimii ani, aceasta a pregătit specialiști în domeniul manichiurii și viitori traineri. Noua etapă vine cu o extindere a direcției educaționale: de la formarea tehnică în beauty către dezvoltarea brandurilor personale, crearea și lansarea cursurilor, promovarea în mediul online și creșterea afacerilor.

„Acum șase ani, îi învățam pe oameni să înceapă o carieră în manichiură. Astăzi, după toate experiențele pe care le-am acumulat, simt că pot să-i ajut să construiască mai mult. Să devină traineri, să-și creeze propriile cursuri, să-și dezvolte businessurile, să-și construiască un brand, să se promoveze și să vândă”, explică Mariana.

Aceasta va continua să creeze cursuri online și să ofere mentorat și consultații individuale sau de grup. Proiectele sale vor viza atât specialiștii din industria beauty, cât și persoanele care își doresc să-și dezvolte o activitate în mediul online, să lanseze produse educaționale sau să-și crească propriul business.

Printre direcțiile de lucru se numără dezvoltarea afacerilor în beauty, crearea și comercializarea cursurilor online și offline, promovarea pe rețelele de socializare, construirea unui brand personal și utilizarea instrumentelor digitale și a inteligenței artificiale în activitatea profesională.

Mariana își propune să prezinte treptat noile proiecte și să explice cum pot oamenii să lucreze cu ea, în funcție de obiectivele și etapa în care se află.

Poză de referință/ Arhiva Marianei Pleșca

Poză de referință/ Arhiva Marianei Pleșca

Un nou capitol, construit pe experiența trecutului

Deși noua direcție profesională este diferită de activitatea pe care a desfășurat-o până acum, Mariana spune că ideea dezvoltării în mediul online și a educației pentru antreprenori exista deja în planurile sale.

„Cred că rădăcinile acestui nou drum au început să se formeze cu mult înainte să iau această decizie. Vorbeam despre marketing, despre dezvoltarea în online și despre alte proiecte încă de acum câțiva ani. Atunci poate nu vedeam exact cum se vor lega toate, dar astăzi înțeleg că fiecare experiență m-a pregătit pentru ceea ce urmează.”

Pentru Mariana, schimbarea vine și cu dorința de a avea mai multă libertate, de a se concentra pe proiecte noi și de a transmite mai departe cunoștințele acumulate.

„Nu știu exact cum va arăta fiecare pas de aici înainte. Știu doar că am crescut, că sunt pregătită pentru ceva nou și că vreau să duc mai departe tot ce am învățat. Blanche va rămâne mereu o parte din povestea mea. Iar acum începe un nou capitol.”

Povestea Blanche continuă sub o nouă conducere, iar Mariana Pleșca își îndreaptă atenția către o etapă în care experiența acumulată în antreprenoriat și educație va deveni fundamentul unor noi proiecte.

O schimbare care nu șterge ceea ce a fost construit, ci deschide drumul către noi oportunități.

Poză de referință/ Arhiva Marianei Pleșca

Poză de referință/ Arhiva Marianei Pleșca

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