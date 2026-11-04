Sănătatea părului începe cu identificarea corectă a problemelor și alegerea tratamentelor potrivite. Cu un concept dedicat exclusiv terapiilor capilare, Aris Hair Therapy și-a deschis o nouă locație în centrul capitalei, unde fiecare procedură este precedată de o investigație amănunțită a scalpului și a firului de păr. Mai multe, află în cadrul unui reportaj marca „O Seară Perfectă”.

Un concept dedicat exclusiv sănătății părului

Noua locație Aris propune o abordare individuală, în care tratamentele sunt recomandate în funcție de starea scalpului și a firului de păr, nu după un protocol standard pentru toți clienții.

Alina Doboș, fondatoarea Aris Hair Therapy Academy și importator oficial Donatti în Republica Moldova și România, spune că fiecare intervenție începe cu o evaluare detaliată.

„Bine ați venit în noua locație Aris! Sunt Alina Doboș, fondatoarea Aris Hair Therapy Academy și importator oficial al produselor Donatti în Republica Moldova și România. Salonul nostru este un concept nou pe piață, adică unic: facem doar tratamente capilare și doar după o investigație profundă, atât la scalp, cât și la firul de păr pe lungime”.

Una dintre cele mai frecvente situații întâlnite de specialiști este confundarea ruperii părului cu fenomenul căderii acestuia. Potrivit Alinei Doboș, identificarea corectă a problemei este esențială înainte de alegerea oricărui tratament.

„Cea mai frecventă problemă este — ei cred că căderea părului, dar nu este așa. În 99% de cazuri părul se rupe pe lungime și, din păcate, clienții apelează la toate procedurile care le fac pe scalp sau proceduri medicale invazive care nu rezolvă problema. De ce? Pentru că nu este acolo problema. De aceea noi investigăm, după care facem tratamentul personalizat pentru fiecare”.

Investigații detaliate și proceduri adaptate fiecărui client

Pentru a identifica exact cauza și a stabili tratamentul potrivit, specialiștii Aris folosesc echipamente profesionale, inclusiv dermoscopul, cu ajutorul căruia examinează scalpul și firul de păr.

„Noi facem o analiză minuțioasă a scalpului și a firului de păr cu dermoscopul, după care stabilim pas cu pas ce trebuie de făcut. Dacă este nevoie intervenim atât la nivel de scalp, dacă nu, atunci facem tratamentul de reconstrucție pe lungime”.

O procedură poate dura între două și trei ore, în funcție de necesitățile părului și de tratamentul recomandat. Fondatoarea salonului spune că timpul acordat fiecărei etape este important pentru realizarea corectă a procedurilor.

„O procedură durează de la două la două ore jumătate, chiar și trei ore. Este foarte greșit să faci un tratament de reconstrucție profundă în o oră. De aceea noi urmărim fiecare pas, fiecare tratament să fie făcut cum trebuie, nu ghicim niciodată, facem ceea ce este necesar pentru părul fiecăruia, pentru că nu este la nimeni identic și nu facem nimic standardizat”.

În funcție de starea firului de păr, specialiștii pot combina procedurile de reconstrucție, hidratare și nutriție sau le pot realiza separat. Alegerea depinde de rezultatele investigației inițiale.

„Noi folosim toate tipurile de tratament care sunt permise firului de păr, adică putem face într-o singură ședință atât reconstrucția, cât și hidratarea cu nutriția combinată. Le putem face pe toate împreună sau le putem face separat, iarăși în dependență de ce problemă are firul tău de păr”.

Rezultatele necesită timp și consecvență

Tratamentele capilare nu oferă întotdeauna rezultate complete după o singură vizită. În cazul părului foarte deteriorat, Alina Doboș recomandă cel puțin trei ședințe, iar procedurile pot fi completate cu un protocol de îngrijire la domiciliu.

„De la început ar fi bine să vină odată la lună, după care procedurile noastre sunt cumulative, se poate de lungit perioada și cu tratamentele acasă, pentru că noi avem soluția și pentru cei care nu au disponibilitate de timp să vină în fiecare lună la noi, pregătim protocolul de îngrijire acasă”.

Fondatoarea Aris atrage atenția că reconstrucția firului de păr este un proces care necesită răbdare și intervenții adaptate în funcție de evoluția acestuia.

„Vezi rezultatul, dar ține cont că noi lucrăm în interiorul firului de păr și cum spunem la fiecare clientă, dintr-o pastilă nu te poți vindeca, la fel nici dintr-un tratament nu putem să avem rezultatele, adică firul de păr începe să se umple, începe să aibă toți nutrienții care au fost pierduți în timpul proceselor chimice, dar necesită un pic de timp”.

La prima vizită, fiecare client beneficiază de o consultație, iar informațiile despre procedurile realizate sunt înregistrate într-o fișă individuală. Astfel, tratamentele ulterioare sunt ajustate în funcție de necesitățile identificate.

„Adică, dacă părul este foarte deteriorat, ar fi de dorit să vii la noi măcar de trei ori. La prima vizită, clientul beneficiază de o consultație profundă, după care noi facem o fișă a clientului unde înregistrăm tot ceea ce se face de fiecare dată. Adică nu repetăm același tratament la fiecare vizită, dar aducem de fiecare dată nutrienții care s-au pierdut sau ceea ce credem că mai trebuie să adăugăm”.

Academia Aris, un spațiu dedicat instruirii specialiștilor

Pe lângă serviciile oferite clienților, Aris pune accent și pe pregătirea profesională. În incinta salonului activează Aris Hair Therapy Academy, unde sunt organizate cursuri și instruiri de perfecționare pentru specialiștii din domeniu.

„Țin să menționez că în incinta Aris este și academia de instruire a profesioniștilor, adică facem perfecționări pentru toți specialiștii din domeniu care activează, pentru a promova și a arăta și aduce în cât mai multe saloane tratamentele noastre și produsele noastre care sunt din categoria premium și din categoria medicină capilară”.

Produsele Donatti sunt importate de echipă de peste patru ani. Centrul a fost deschis în urmă cu doi ani, pentru a oferi clienților un spațiu în care să primească recomandări și consultații, dar și specialiștilor posibilitatea de a procura produsele necesare activității lor.

„Suntem importatori deja de peste patru ani a produselor Donatti, nu este un produs nou, este un produs testat și retestat. Noi cu doi ani în urmă am deschis acest centru, anume pentru a avea un loc fizic unde clientul poate veni, poate avea recomandările și sfaturile necesare, la fel pentru specialiștii din domeniu să procure produsele și la fel să aibă și ei o consultație adecvată”.

Cum ne îngrijim părul în sezonul rece

Odată cu venirea sezonului rece, părul este expus unor factori care îi pot afecta aspectul și rezistența. Trecerea repetată de la temperaturile scăzute de afară la căldura din încăperi, dar și folosirea necorespunzătoare a produselor de îngrijire pot contribui la deshidratarea și deteriorarea acestuia.

Alina Doboș atrage atenția că alegerea produselor trebuie făcută în funcție de nevoile reale ale firului de păr, nu doar de aspectul acestuia.

„Dacă credem că iarna părul este salvat, ne greșim, pentru că părul se deshidratează și se deteriorează foarte tare și iarna. De ce? Pentru că temperaturile, noi intrăm de la frig la cald. Putem să-l deteriorăm cu părul umed. Cea mai frecventă greșeală este alegerea produsului pentru îngrijire, pentru că, crezând că este deshidratat, cumpărăm o mască care îl hidratează. Trebuie să ținem cont că părul poate fi hidratat, păstrat la călduț, sub geacă.”

Totodată, căderea părului este un proces firesc, însă este important să facem diferența între pierderea firelor și ruperea acestora pe lungime.

„Căderea părului este normală, ar trebui să cadă de la 50 la 100 de fire pe zi, nu este ok să cadă mai multe fire. Trebuie să ținem cont de alimentație și de toți alți factori sau o rupere pe lungime.”

Servicii noi în locația din centrul capitalei

Planurile de dezvoltare ale salonului continuă, iar la solicitarea clienților echipa pregătește introducerea unor servicii suplimentare, precum frizerie, coloristică și cosmetologie.

„Și mai nou acum că suntem în noua locație, la cererea clienților vom mai introduce și servicii de frizerie și coloristică și cosmetolog.”

Noua locație Aris Hair Therapy se află în centrul Chișinăului, pe strada Armenească 47. Salonul activează de luni până sâmbătă, iar cei interesați pot beneficia de consultații, tratamente personalizate și recomandări pentru îngrijirea părului acasă.

„Suntem chiar în centrul Chișinăului, pe strada Armenească 47. Activăm de luni până sâmbătă. Așa că vă așteptăm pe toți.”

Aris Hair Therapy își propune să ofere o abordare individuală, în care fiecare tratament începe cu identificarea nevoilor părului și continuă cu recomandări adaptate fiecărui client.

*Acest articol este un produs comercial