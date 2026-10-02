Peste 600 de invitați, zeci de artiști, un tort gigantic, decor de poveste, muzică, emoții și multe amintiri. Așa a arătat una dintre cele mai spectaculoase petreceri ale acestei toamne – recepția aniversară dedicată celor 27 de ani de PRO TV Chișinău. Invitații ne-au fost alături cu mesaje, urări și multă voie bună. Iar cele mai frumoase momente le vedem în reportajul marca „O Seară Perfectă”.

Emoții, show, talente și oameni dragi. Toate s-au adunat într-o singură seară, la recepția aniversară dedicată celor 27 de ani de PRO TV Chișinău. Prezentatori, artiști, parteneri și prieteni ai postului au venit să marcheze împreună aproape trei decenii de televiziune.

„Voi sunteți de atunci până astăzi în centrul atenției, sunteți cei care ne inspirați, sunteți alături de noi, iar noi vă mulțumim pentru asta”, a spus Cătălin Jiosan, director PRO TV.

27 de ani cu oamenii în centrul poveștii

Seara a fost una specială, mai ales pentru prezentatorii noștri, cei care intră zi de zi în casele telespectatorilor. De 27 de ani, PRO TV este alături de public și continuă să țină pasul cu vremurile, să se adapteze și să fie în trending.

„Pro TV este mereu în top. Oamenii au încredere în PRO TV. Este un post de televiziune echidistant”,a spus Iuliana Maranciuc, prezentatoare PRO TV.

În spatele celor 27 de ani stau însă oameni și povești care au crescut odată cu postul de televiziune. Pentru unii dintre prezentatori, PRO TV înseamnă nu doar un loc de muncă, ci și o echipă alături de care au trecut prin schimbări și au ținut pasul cu publicul.

„Vreau să spun La mulți ani postului meu de suflet și probabil asta și ne ține în prezent, sufletul, omenia, curajul. Noi ținem pasul cu oamenii, cu nevoile lor”, a spus Diana Ambros, prezentatoare PRO TV.

Aceeași legătură cu postul este descrisă și de Vlada Mardari, care spune că oamenii din jurul ei sunt o parte importantă din povestea PRO TV.

„Este un loc de suflet, căruia îi sunt recunoscătoare, oamenilor care sunt aici, atât colegilor, cât și invitaților, dar și celor care vin în emisiune”, a notat Vlada Mardari, prezentatoare PRO TV.

Familia PRO TV și energia oamenilor din echipă

Iar atmosfera de sărbătoare s-a simțit nu doar în discursurile prezentatorilor, ci și în energia invitaților care au venit să marcheze aniversarea.

„Mă bucur să văd atât de multă lume frumoasă. Este o sărbătoare extraordinară. La PRO TV sunt oameni buni, este loc pentru toată lumea”, a spus Gabriel Nebunu, prezentator PRO TV.

Pentru colegii noștri, PRO TV înseamnă familie, echipă, creativitate și, mai ales, capacitatea de a rămâne aproape de oameni, indiferent de schimbările din lumea media.

„Pro-TV-ul este o familie, acest post de televiziune înseamnă echipă și este o școală bună”, a notat și Victoria Roșca.

Iar pentru a rămâne relevant timp de 27 de ani, spun prezentatorii, este nevoie de adaptare continuă și de atenție la ceea ce își dorește publicul.

„Ne ținem în trending pentru că suntem mereu acolo, ținem pasul, ne actualizăm și suntem cei mai buni”, a explicat Daniela Andreev.

O parte importantă din această evoluție se vede și în mediul online, acolo unde PRO TV continuă să își dezvolte prezența și să ajungă la public prin formate și conținuturi noi.

„Suntem cei mai faini, mereu în pas cu schimbările, creștem frumos pe online, îmi place foarte mult”,a menționat Corina Dascălu.

Pentru alți colegi, secretul celor 27 de ani este legat de autenticitate și de apropierea de telespectatori.

„Suntem în trending de 27 de ani pentru că suntem curajoși, pentru că suntem autentici și, cel mai important, pentru că suntem aproape de oameni, de telespectatori”, a subliniat Iulia Deliu.

Iar atunci când vine vorba despre viitor, creativitatea și oamenii din echipă rămân elementele care țin ritmul cu prezentul.

„Ne menținem pentru că suntem mulți, suntem frumoși, suntem mereu în pas cu ceea ce este actual, plus la toate suntem creativi”, a spus prezentatorul PRO TV, Sergiu Tătaru.

An de an, gazda recepției aniversare este Lorena Bogza. După atâția ani petrecuți în fața telespectatorilor, prezentatoarea spune că una dintre cele mai importante legături construite în timp este cea bazată pe încredere.

„Anii la PRO TV m-au marcat în egală măsură și lucrurile bune care mi s-au întâmplat, problemele prin care am trecut, dar cel mai mult mă marchează încrederea pe care ne-o acordă cei care sunt cu noi de atât de mult timp și le mulțumim pentru fidelitate”, a spus Lorena Bogza, prezentatoare PRO TV.

Poza de la eveniment / PRO TV

Tort aniversar și muzică live

La 27 de ani, și tortul a fost pe măsură. Unul gigantic, decorat chiar în fața invitaților de prezentatorii PRO TV, într-un moment care a adus și mai multă culoare aniversării.

Iar dacă tortul a fost unul dintre momentele speciale ale serii, muzica a ridicat rapid energia evenimentului. Lupii lui Calancea au venit cu un nou format și au transformat ringul de dans într-un adevărat spectacol.

„Cu PRO TV mereu am avut o colaborare frumoasă. Am emoții mari, văd atât de multă lume și, cu siguranță, o să fie o seară perfectă”, a spus Alex Calancea, instrumentist.

Poza de la eveniment / PRO TV

Peste 600 de invitați, alături de PRO TV

De la scenă, atenția s-a mutat apoi spre invitații care au venit cu propriile amintiri și urări pentru PRO TV Chișinău. Peste 600 de persoane au fost prezente la eveniment – artiști, oameni de afaceri, parteneri și prieteni ai postului.

Pentru unii, PRO TV este asociat cu actualitatea și felul în care reușește să rămână conectat la ceea ce se întâmplă în jur.

„Pentru că sunt actuali, cool și dau calitatea, asta contează cel mai mult”, a spus Emilian Crețu, influencer.

Pentru alții, legătura cu postul s-a construit în timp, prin evenimente și proiecte în care au fost implicați.

„De PRO TV ne leagă amintiri frumoase. Am fost la multe evenimente organizate de PRO TV și au fost toate la cel mai înalt nivel.”

Profesionalismul și calitatea au fost alte două elemente menționate de invitați atunci când au vorbit despre relația lor cu PRO TV.

„Pro TV mereu a arătat profesionalism, calitate și cred că corectitudine”, a spus Igor Sîrbu, solist al trupei Akord.

Iar pentru colegii de breaslă, aprecierea vine și din felul în care postul a reușit să livreze constant conținut pentru public.

„Livrați produs calitativ”, a spus Sorin Stratu, solist al trupei Akord.

La rândul său, Costi Burlacu a vorbit despre stilul propriu al postului și despre deschiderea față de oamenii care au făcut parte din proiectele sale.

„Ați avut mereu felul vostru de a fi, un post de televiziune de calitate, voi ați fost primii, mereu prezenți, cu ușile deschise pentru oamenii minunați și frumoși”, a spus Costi Burlacu, interpret.

Partenerii PRO TV, parte din aniversare

Locația spectaculoasă, muzica bună și decorul de poveste au completat atmosfera unei seri care va rămâne mult timp în amintirea invitaților. Iar experiența a fost completată de două răsfățuri apreciate de cei prezenți – înghețata și prosecco-ul.

Printre partenerii care au contribuit la atmosfera evenimentului s-a numărat și Mionetto, care are deja o colaborare de doi ani cu PRO TV.

„Ca de obicei, am venit cu cel mai veritabil prosecco de pe piața noastră, Mionetto. Suntem bucuroși că suntem partenerii generali pe băutură la eveniment. Avem o colaborare cu PRO TV deja de 2 ani și este una dintre cele mai faine colaborări pe care le-a avut Mionetto până în ziua de azi”, a spus Ana Gîrjău, manager marketing, reprezentant oficial Mionetto.

Poza de la eveniment / PRO TV

Și Magnum a venit la aniversarea PRO TV cu un mesaj de apreciere și cu produsele preferate ale invitaților.

„Pentru noi este o deosebită plăcere să fim alături de PRO TV, să fim la cea de-a 27-a aniversare. Pentru Magnum este un gest de recunoștință și apreciere. Iar pentru că fiecare aniversare merită să fie sărbătorită cu ceva special, am venit aici cu produsele voastre preferate, Magnum”, a spus Irina Crăciun, manager național Magnum.

Poza de la eveniment / PRO TV

O altă atracție a serii a fost zona dedicată fotografiilor și videoclipurilor. Invitații au putut surprinde momentele de la eveniment cu ajutorul unei camere 360 de grade.

„PRO TV pentru noi înseamnă public frumos, momente frumoase. Colaborăm deja de 6 ani consecutivi. An de an venim cu proiecte noi. Anul ăsta am adus camera 360 de grade pentru că toți au venit stilați, frumoși”, a spus Ecaterina Zed, Zed Event.

Poza de la eveniment / PRO TV

Urări de la artiști și prieteni

Iar printre urările primite în această seară s-au numărat și cele venite din partea artiștilor care au colaborat de-a lungul timpului cu PRO TV.

„Noi avem o relație foarte frumoasă cu PRO TV-ul și sper că o să ne țină mult relația asta”, a spus Pasha Parfeni, interpret.

Pentru unii dintre invitați, PRO TV a devenit chiar prima opțiune atunci când vine vorba despre știri și informații de actualitate.

„De fiecare dată când un om se gândește la ce post să privească știrile, îți vine în cap doar PRO TV.”a spus Adriana Babin, naistă.

Seara a continuat cu muzică și dans, iar atmosfera de petrecere a fost întreținută până la final. DJ-ul Moonx a încheiat evenimentul cu un mix care a umplut ringul de dans.

„Noi astăzi avem un DJ set, ca să încununăm opera, vreau să spun La mulți ani, PRO TV, mulțumim pentru aceste evenimente frumoase, pentru acești ani de bucurii și de știri bune”, a spus Radu Snegur, co-fondator Utopia.

Pentru amintiri de neuitat, am ales Madison Park.

*Acest articol este un produs comercial