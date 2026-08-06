În august 2026, StarNe t împlinește 23 de ani. Este o aniversare despre evoluție și tehnologie, dar mai ales despre oamenii care au ales compania și i-au oferit încrederea necesară pentru a merge mai departe.

StarNet a pornit în 2003 cu o întrebare simplă: cum poate aduce un Internet mai bun în Republica Moldova?

La acea vreme, Internetul era lent și greu accesibil, iar fibra optică reprezenta o noutate pe piața locală. StarNet a fost prima companie care a introdus această tehnologie în țară și a început să construiască o infrastructură pregătită pentru viitor.

Totul a început cu trei oameni. În doar trei ani, echipa ajunsese la 100 de angajați, iar astăzi reunește peste 700 de colegi care lucrează pentru ca familiile, afacerile și instituțiile să beneficieze de servicii pe care se pot baza.

De-a lungul anilor, StarNet a lansat Internetul de 1 Gbps, a conectat Republica Moldova direct la rețelele optice ale Uniunii Europene și a dezvoltat servicii avansate de televiziune digitală.

Pentru unii clienți, primele experiențe StarNet sunt legate de serverele de Counter-Strike și MU Online lansate încă din 2003. Pentru alții, de prima rețea metropolitană Wi-Fi din Chișinău, lansată în 2011.

Astăzi, compania oferă Internet de până la 10 Gbps și tehnologie Wi-Fi 7. Vitezele au crescut, serviciile au evoluat, dar obiectivul a rămas același: o conexiune pe care oamenii să se poată baza zi de zi.

Tehnologie pentru afaceri și comunități

StarNet și-a extins activitatea și dincolo de serviciile destinate locuințelor.

Prin divizia B2B, compania ajută zilnic afacerile și instituțiile publice să se digitalizeze, să lucreze mai eficient și să își protejeze infrastructura și datele.

În 2026, StarNet a realizat proiecte complexe de tehnologizare în Hîncești, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. Acestea au inclus infrastructură de comunicații, rețele locale, sisteme de monitorizare video, echipamente digitale și soluții energetice.

Prin astfel de proiecte, compania contribuie la modernizarea comunităților și la dezvoltarea economiei Republicii Moldova.

În același timp, StarNet a continuat să investească în educație prin Bursele StarNet și StarEdu, a lansat marketplace-ul Nativ.md și și-a extins prezența regională prin deschiderea unui nou oficiu în Ștefan Vodă.

O aniversare dedicată oamenilor

În spatele fiecărei etape de dezvoltare se află oamenii care au ales StarNet.

Clienți care sunt alături de companie de la început. Familii care au crescut odată cu serviciile sale. Antreprenori care și-au dezvoltat afacerile. Instituții și comunități care au devenit mai conectate.

„Le mulțumim fiecărui client care ne-a ales, ne-a recomandat și ne-a rămas alături de-a lungul anilor. Încrederea lor ne-a ajutat să creștem și ne motivează să continuăm să investim în infrastructură, servicii și tehnologii pentru viitor”, transmite echipa StarNet.

După 23 de ani, compania își continuă investițiile în infrastructură, securitate cibernetică și soluții care susțin digitalizarea Republicii Moldova.

23 de ani împreună. Un drum construit prin încredere și continuat prin tehnologie.

*Acest articol este un produs comercial