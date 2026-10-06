Gabriel și Victoria, prezentatorii emisiunii „O Seară Perfectă”, au parte de o surpriză pregătită chiar de colegii lor din redacție. Este vorba despre un tablou cu cei doi, realizat special pentru noul lor început în rolul de prezentatori, iar lucrarea va ajunge chiar în platoul emisiunii. Mai multe detalii aflați din cadrul unui material marca „O Seară Perfectă”.

Un cadou pentru noul început

Surpriza a fost pregătită de colegii din redacție, care au ales să marcheze într-un mod special noul început al lui Gabriel și al Victoriei în rolurile de prezentatori.

„Echipa «O Seară Perfectă», dar mai exact colegii noștri din redacție, Gabriel și Victoria, ne-am gândit să vă facem un cadou pentru acest nou început în rol de prezentatori și mai exact un tablou cu voi doi”, a spus reporterul PRO TV, Marinela Chișlar.

Pentru realizarea tabloului, echipa a mers la tipografie, acolo unde fotografia celor doi era pregătită pentru a fi transformată în lucrarea propriu-zisă.

Tabloul a fost realizat într-o singură zi

Potrivit reporterului, tabloul a fost realizat într-o singură zi, pornind de la fotografia aleasă și ajustată în funcție de dimensiunile lucrării.

„Chiar acum suntem la tipografie unde chiar acum se printează poza voastră. Tabloul a fost realizat într-o singură zi, pornind de la fotografie aleasă și ajustată în funcție de dimensiunile tabloului. Portretul a fost lucrat cu atenție, iar datorită tehnicii folosite, acesta își va păstra aspectul pentru mult timp”, a explicat Marinela Chișlar.

Portretul a fost lucrat cu atenție, iar tehnica folosită îi permite să își păstreze aspectul pentru mult timp. Tabloul a fost realizat de ArtPoster.md, cei care s-au ocupat de transformarea fotografiei într-o lucrare de asemenea dimensiuni.

La final, Gabriel și Victoria au aflat că lucrarea este gata și că dimensiunile acesteia sunt neobișnuit de mari.

„Gabriel, Victoria, tabloul este gata! Să știți că nu prea se fac comenzi astfel de mari, dar pentru voi este o excepție. Deci înălțimea lui are 2 metri, iar lățimea 1,40”, a notat reporterul.

Tabloul, realizat de ArtPoster.md, a devenit astfel un cadou simbolic pentru noul început al celor doi în rolul de prezentatori ai emisiunii „O Seară Perfectă”.

Gabriel Nebunu și Victoria Roșca/ Instagram

*Acest articol este un produs comercial