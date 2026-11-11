Tocmai ați început diversificarea și cauți un scaun de masă potrivit pentru copilașul tău? La prima vedere, nimic complicat. Mergi la magazin, alegi modelul care-ți place și gata. În practică însă e destul de greu să găsești un scaun cu adevărat bun: să fie comod pentru copil, dar și practic pentru utilizarea zilnică; să arate bine, dar să fie și ușor de curățat după fiecare masă; să fie încăpător, dar să nu-ți ocupe jumătate de bucătărie.

În rândurile de mai jos, îți spunem pe scurt cum să alegi un scaun de masă pentru copii care să îndeplinească toate aceste cerințe. Iar ca să-ți fie mai ușor să iei o decizie, am pregătit și o selecție cu top 10 cele mai bune modele disponibile acum la Mamico.

Top 10 cele mai bune scaune de masă pentru o diversificare mai simplă

Joie Mimzy Recline (2 990 MDL)

Scaun transformabil, potrivit de la naștere până la 15 kg. Spătarul se reglează în 5 poziții, iar înălțimea în 7 niveluri.

2. Joie Multiply (3 995 MDL)

Scaun 6 în 1, pentru copii de la 6 luni până la 6 ani. Spătarul are 3 poziții, iar înălțimea se reglează în 5 niveluri.

3. Nuna ZAAZ (5 490 MDL)

Scaun evolutiv, potrivit de la 6 luni până la 50 kg. Spătarul nu se reglează, iar înălțimea are 4 niveluri.

4. Nuna BRYN (10 999 MDL)

Scaun evolutiv, folosit de la 6 luni până la vârsta adultă, cu o greutate maximă de 100 kg. Nu are reglaj nici pentru spătar, nici pentru înălțime.

5. Momcozy DinerPal (7 999 MDL)

Scaun 5 în 1, de la 6 luni până la vârsta adultă, cu o greutate maximă de 140 kg. Spătarul este fix, iar înălțimea se reglează în 7 niveluri.

6. Premaman Vaniya 2.0 (3 250 MDL)

Scaun 4 în 1, pentru copii de la 6 luni până la 3 ani, cu o greutate maximă de 15 kg. Spătarul nu se reglează, iar înălțimea este fixă.

7. KikkaBoo Olive (2 690 MDL)

Scaun clasic pliabil, pentru copii de la 6 luni până la 3 ani, cu o greutate maximă de 15 kg. Spătarul are 5 poziții, iar înălțimea se reglează în 6 niveluri.

8. ONINO MEAL.me (2 490 MDL)

Scaun clasic pliabil, potrivit de la 6 luni până la 3 ani, cu o greutate maximă de 15 kg. Spătarul se reglează în 4 poziții, iar înălțimea în 5 niveluri.

9. Petite&Mars Gusto (1 995 MDL)

Scaun clasic pliabil, pentru copii de la 6 luni până la 3 ani, cu o greutate maximă de 15 kg. Spătarul are 3 poziții, iar înălțimea se reglează în 6 niveluri.

10. KikkaBoo Pastello 3 (2 490 MDL)

Scaun clasic pliabil, potrivit de la 6 luni până la 3 ani, cu o greutate maximă de 15 kg. Spătarul se reglează în 3 poziții, iar înălțimea în 5 niveluri.

Prețurile sunt cele valabile la momentul realizării articolului și se pot modifica. Pentru prețurile actualizate, accesează mamico.md.



Ce scaun de masă să alegi? De la modele clasice la scaune care cresc odată cu copilul

1. Scaun de masă Joie Mimzy Recline

Tip: transformabil.

Acest model poate fi folosit în câteva moduri – ca șezlong, ca scaun de masă înalt și ca scaun de masă jos. Deci, e potrivit de la naștere și până la 15 kg, adică până pe la 3 ani. Spătarul are 5 poziții de înclinare, inclusiv poziție complet orizontală. Scaunul poate fi reglat pe 7 niveluri de înălțime. Pentru mai multă siguranță, Joie Mimzy Recline este prevăzut cu o centură cu prindere în 5 puncte SoftTouch. De asemenea, dispune de un suport pentru tăviță, care poate fi setat în 3 poziții, și o tăviță detașabilă care poate fi spălată în mașina de spălat vase. Se pliază și poate rămâne în poziție verticală după pliere, ceea ce-l face ușor de depozitat oriunde.

Preț: 2 990 MDL.

Avantaje: poate fi folosit de la naștere; dispune de multe posibilități de reglare; e dotat cu tăviță ușor de scos și de curățat; se pliază compact.

Dezavantaje: cântărește aproape 11 kg și nu este cea mai comodă variantă dacă vrei să-l muți des.

Potrivit pentru: părinții care vor un scaun ce poate fi folosit de la naștere și pe măsură ce copilul crește.



2. Scaun de masă Joie Multiply Portrait 6 în 1

Tip: scaun multifuncțional 6 în 1.

Joie Multiply este destinat copiilor de la 6 luni până la aproximativ 6 ani și poate fi folosit în mai multe moduri: scaun de masă, scaun pentru copil, booster pentru acasă, booster portabil, taburet și masă pentru activități. Are 5 niveluri de înălțime, 3 poziții ale spătarului și 3 ale suportului pentru picioare. Tăvița are 3 poziții și poate fi spălată în mașina de spălat vase. Scaunul e dotat cu două roți în partea din față și se pliază rapid.

Preț: 3 995 MDL.

Avantaje: poate fi folosit mai mulți ani; are multe reglaje; are mai multe moduri de utilizare; e dotat cu o tăviță care poate fi pusă la mașina de spălat vase.

Dezavantaje: cântărește 12,2 kg și este destul de voluminos.

Potrivit pentru: familiile care vor să folosească același scaun de masă în mai multe etape.

3. Scaun de masă Nuna BRYN

Tip: evolutiv.

Acest scaun este făcut din lemn de nuc negru și arțar și poate susține până la 100 kg. E potrivit de la 6 luni sau din momentul în care micuțul stă de sine stătător pe șezute. Are centură reglabilă cu prindere în 3 puncte prevăzută cu sistem magnetic de închidere. Astfel, micuțul stă bine fixat în scaun. Nuna BRYN este dotat cu un suport pentru picioare reglabil în 3 poziții și o tăviță detașabilă. Perna textilă a șezutului poate fi scoasă și spălată. Modelul are certificare GREENGUARD Gold.

Preț: 10 999 MDL.

Avantaje: poate fi folosit mai mulți ani la rând; are un design elegant și o construcție din lemn; este dotat cu o centură cu închidere magnetică; are o tăviță detașabilă.

Dezavantaje: preț mai mare; nu se pliază și nu are reglaje pentru înălțimea scaunului sau înclinarea spătarului.

Potrivit pentru: cei care caută un scaun elegant, care să poată fi folosit și după perioada de diversificare.

4. Scaun de masă Nuna ZAAZ

Tip: evolutiv.

Poate fi folosit de la 6 luni și până la o greutate de 50 kg. Înălțimea se reglează în 4 trepte, iar suportul pentru picioare poate fi detașat. Are centură cu prindere în 5 puncte, tăviță detașabilă și componente care pot fi scoase pentru curățare. Cadrul din aluminiu are picioare antiderapante.

Preț: 5 490 MDL.

Avantaje: poate fi folosit o perioadă lungă; înălțime reglabilă; componente detașabile și ușor de curățat.

Dezavantaje: cântărește 10 kg și nu se pliază.

Potrivit pentru: familiile care preferă un scaun stabil, folosit în același loc.

5. Scaun de masă Momcozy DinerPal

Tip: scaun multifuncțional 5 în 1.

Este potrivit de la 6 luni și se transformă, pe măsură ce copilul crește, în scaun de masă, scaun pentru copil, turn de învățare, scaun pentru joacă și scaun pentru adult. Suportă până la 140 kg. Șezutul și suportul pentru picioare au câte 7 poziții pe înălțime și 2 poziții pe adâncime. Tăvița detașabilă poate fi spălată în mașina de spălat vase, iar centura se prinde în 5 puncte.

Preț: 7 999 MDL.

Avantaje: utilizare pe termen lung; mai multe moduri de folosire; multe posibilități de reglare; tăviță ușor de curățat.

Dezavantaje: nu se pliază și nu are roți.

Potrivit pentru: cei care preferă un singur scaun pentru mai multe etape de creștere.

6. Scaun de masă Premaman Vaniya 2.0

Tip: transformabil 4 în 1.

Acest scaun de masă poate fi folosit de la 6 luni până la 3 ani sau 15 kg și se transformă în scaun de masă, booster, scaun pentru copil și taburet. E prevăzut cu o centură cu prindere în 5 puncte, suport pentru picioare și tăviță detașabilă. Perna poate fi scoasă și spălată.

Preț: 3 250 MDL.

Avantaje: 4 moduri de utilizare; greutate de 6 kg; pernă detașabilă și lavabilă; centură cu prindere în 5 puncte.

Dezavantaje: înălțimea nu se reglează, iar suportul pentru picioare are o singură poziție.

Potrivit pentru: cei care preferă un model din lemn, simplu și cu mai multe moduri de utilizare.

7. Scaun de masă KikkaBoo Olive Mint

Tip: clasic pliabil.

Este destinat copiilor care pot sta de sine stătător pe șezute și poate fi folosit până la 3 ani sau până copilul ajunge la 15 kg. Are 6 niveluri de înălțime, 5 poziții ale spătarului și 3 poziții ale suportului pentru picioare. Centura se prinde în 5 puncte. Tăvița dublă are 3 poziții, iar scaunul se pliază și are mânere pentru transport. E prevăzut cu 4 roți dotate cu frâne. Drept urmare, e ușor de manevrat, de mutat prin casă, inclusiv cu copilul în el.

Preț: 2 690 MDL.

Avantaje: multe reglaje; 4 roți cu frâne; tăviță dublă; se pliază; husă ușor de curățat.

Dezavantaje: cântărește 9,1 kg și este destul de robust pentru transport.

Potrivit pentru: familiile care vor un scaun reglabil, dar care să poată fi și mutat prin casă.

8. Scaun de masă ONINO MEAL.me Latte Beige

Tip: clasic pliabil.

Este destinat copiilor de la 6 luni până la aproximativ 3 ani, cu o greutate de maximum 15 kg. Are 5 niveluri de înălțime, 4 poziții ale spătarului, inclusiv una pentru somn, și 3 poziții ale suportului pentru picioare. Centura este în 5 puncte. Tăvița are 3 poziții și poate fi spălată în mașina de spălat vase. Scaunul are roți în față și se pliază.

Preț: 2 490 MDL.

Avantaje: multe reglaje; tăviță ușor de curățat; pliere rapidă; husă detașabilă și lavabilă.

Dezavantaje: poate fi folosit până la maximum 15 kg.

Potrivit pentru: familiile care vor un scaun cu mai multe reglaje și care ocupă mai puțin spațiu după pliere.

9. Scaun de masă Petite&Mars Gusto

Tip: scaun clasic pliabil.

Acest model este potrivit de la 6 luni până la 36 de luni, pentru copii de maximum 15 kg. Are 6 niveluri de înălțime, 3 poziții ale spătarului și 3 ale suportului pentru picioare. Este realizat din plastic și cântărește 6,1 kg. Modelul se pliază și nu necesită mult spațiu de depozitare.

Preț: 1 995 MDL.

Avantaje: greutate redusă; 6 niveluri de înălțime; reglaje ale spătarului și suportului pentru picioare; se pliază compact, preț accesibil.

Dezavantaje: nu poate fi folosit de la naștere, nu e prevăzut cu saltea, deci trebuie să o cumperi separat.

Potrivit pentru: cei care caută un scaun simplu, pliabil și mai ușor de mutat.

10. Scaun de masă KikkaBoo Pastello 3

Tip: clasic pliabil.

KikkaBoo Pastello 3 poate fi folosit de când copilul stă singur în șezut și până la 36 de luni, cu o greutate de maximum 15 kg. Are 5 niveluri de înălțime, 3 poziții ale spătarului și 3 ale suportului pentru picioare. Centura se fixează în 5 puncte. Tăvița dublă are 3 poziții și poate fi detașată. Modelul este dotat cu 4 roți cu frâne și se pliază.

Preț: 2 490 MDL.

Avantaje: reglaje multiple; roți cu frâne; tăviță dublă; pliere compactă.

Dezavantaje: cântărește 9,3 kg și nu poate fi folosit de la naștere.

Potrivit pentru: familiile care au nevoie de un scaun pliabil, cu mai multe reglaje.

Cum alegi cel mai bun scaun de masă pentru copilul tău?

Un scaun de masă bun trebuie să fie sigur și confortabil pentru copil, dar și practic pentru utilizarea zilnică. Când alegi un model sau altul, asigură-te că are o bază solidă, din materiale rezistente, iar centura fixează bine copilul. Verifică poziția spătarului, reglajul pe înălțime și suportul pentru picioare. Tăvița detașabilă, husele care se șterg sau se spală ușor și plierea simplă îți pot economisi mult timp după fiecare masă.

Totuși, pentru că fiecare familie are priorități și necesități diferite, nu există un singur scaun de masă de care absolut toată lumea să fie 100% mulțumită.

Pentru unii, contează ca scaunul să se potrivească cu stilul casei și să aibă un design elegant. Pentru alții, este important să nu ocupe mult loc și să se plieze compact. O familie care vrea să folosească scaunul cât mai mult timp va opta pentru un model evolutiv. Așadar, înainte de a lua un scaun sau altul, întreabă-te ce contează cel mai mult pentru tine și pentru familia ta.

Poți alege unul dintre scaunele de masă prezentate mai sus sau poți accesa mamico.md. Aici găsești o varietate mare de modele, pentru diferite necesități și bugete.

*Acest articol este un produs comercial